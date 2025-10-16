Pénteken kezdődik a Forma-1 idei 19. fordulója, az Amerikai Nagydíj az első szabadedzéssel és a sprintkvalifikációval.

Bár már jócskán benne járunk az őszben, az előrejelzések szerint Austinban igazi kánikula lesz, a különböző meteorológiai szolgálatok szerint pénteken, szombaton és vasárnap is napos vagy enyhén felhős, de nagyon meleg időre lehet számítani a csúcsértékeket mindhárom napra 30-35 Celsius-fok közé jósolják.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) ennek megfelelően lépett is, az idei évre bevezetett új szabály alapján – 31 fokot elérő vagy meghaladó hőmérsékleti csúcs – hivatalos hőségriasztást adtak ki a csapatoknak, ami azt jelenti, hogy a Circuit of the Americas pályán a versenyzők opcionálisan használhatják a vízkeringetéses hűtőfelsőket. A sportszerűség érdekében azok autójában, akik nem élnek az eszközzel, 5 kg-os ballasztot kell elhelyezni.

Az FIA első ízben a legutóbbi, szingapúri hétvégén élt a riasztás intézményével, bár a hőmérséklet végül nem volt olyan magas, mint előre jósolták. A hűtőfelső megosztotta a mezőnyt, voltak, akik szerint kicsit kényelmetlen, de hasznos volt, míg a Red Bull-os Max Verstappen például nem viselte a felszerelést a Szingapúri Nagydíjon.

