A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) először adott ki a Forma–1-ben hőségriasztást, amióta bevezették azt a 2023-as Katari Nagydíjon. A kánikulára és a magas páratartalommal való tekintetre a felügyelőtestület megengedte a versenyzőknek, hogy hűtőmellényt viseljenek a hétvégi Szingapúri Nagydíjon, ehhez az autók minimum tömegét is 805 kilogrammra emelték.

A négyszeres és címvédő világbajnok Max Verstappen szemében azonban nem túl népszerű az FIA által javasolt hűtőmellény, hangot is adott a kritikus véleményének. „Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt” – méltatlankodott a Red Bull hollandja. „Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15-20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít.”

Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy 2026-ban már kötelező lesz ilyen esetekben a hűtőmellény viselése. „Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség” – vélekedett a 28 éves pilóta.

Verstappen a második lett a Szingapúri Nagydíj időmérő edzésén, de a szombati nap végén is volt miért panaszkodnia – erről itt számolt be a Vezess: