Az igen forró, több pilóta rosszullétét hozó 2023-as Katari Nagydíjat követően a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a versenyzők egészsége érdekében elkezdte vizsgálni az F1-es autókba építhető hűtőrendszerek kérdését.

Ez viszonylag gyorsan zsákutcába jutott, helyette azonban előálltak a pilóta által viselhető, kis külső modul által működtetett, hideg vizet keringető hűtőmellényekkel, melyeket a felügyelőszervezet által kiadott hőségriasztás esetén (előrejelzett 31 Celsius-fokos csúcshőmérséklet felett) 2025-ben opcionálisan vehetnek fel a versenyzők.

A szabály első alkalmazása most, a Szingapúri Nagydíjon következik majd: az amúgy is igen megterhelő utcai pályán a hőmérséklet többször is átlépheti a kritikus határt, ezért az FIA hivatalosan is kiadta a figyelmeztetést.

Ahogy írtuk, a mellény viselése nem lesz kötelező, ugyanakkor a sportszerűség érdekében az azt nem viselő pilóták autóiba 0,5 kg-os ballasztot kell elhelyezni – a hétvége folyamán minden bizonnyal mindenki kipróbálja majd, milyen a mellényben vezetni, majd eldöntik, van-e rá szükségük, vagy inkább akadályt, nehézséget jelent.