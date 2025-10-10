A Forma-1 a belátható jövőben 24 – extrém esetben 25 – fordulós idényeket bonyolít, ez azonban azt jelenti, hogy az új belépők kedvéért egyes régi helyszíneket ideiglenesen vagy akár végleg ki kell ejteni a versenynaptárból.

2026-ban az utolsó rendezéssel búcsúzik az alig néhány éve visszatért Holland Nagydíj (Zandvoort), a spa-francorchamps-i Belga Nagydíj évenkénti rotációra vált, Barcelona is utolsó futamát tartja, ha nem történik csoda, de köztudott, hogy ezeken túl is cidrizhetnek a hagyományos, nagy múltú helyszínek, hiszen még Monaco esetében hajlandó volt az F1 a versenyt elmozdítani a hagyományos, május utolsó hétvégéjére eső időpontról.

Az amerikai tulajdonos, a Liberty Media számár láthatóan nincs különösebb jelentősége a múltnak, a hagyományoknak, a cél tényleg csak a minél nagyobb profit, ehhez pedig az újabb, csillogó-villogó helyszínekben, valamint a bevallottan rövid koncentrálóképességgel bíró, az F1-et a szenzációk kapcsán követő új, fiatal közönségben látják. Bár ő maga nyilván nem ezek közé tartozik, az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali örömmel mondja fel a leckét:

„Hogy számít-e a múlt? Nem, legalábbis abban az értelemben nem, hogy az egyes pályák múltja mérlegelésre érdemes, de önmagában nem elég a hosszabbításhoz. A múlt mellett a jövőbe mutató struktúra is szükséges. Azaz a fejleszteni kell az infrastruktúrát, a jegyek így sem, úgy sem olcsók, szóval minden tekintetben és szinten ki kell szolgálni a nézőket” – magyarázta.

Domenicali hangsúlyozta, hogy a látvány, a show fontos a fiatalok számára, így az F1 is ehhez igazodik:

„Furcsának tűnhet, de vannak erre adataink, hiszen alapvetően fontos ez a csoport: a Forma-1 új nézői nagyon könnyen pörgetik a híreket, felejtik el, ki nyert az előző évben. Nagyon sok fiatalnak a monte-carlói futam semmivel sem jelent többet Las Vegasnál. Számunkra pedig ez alapvető fontossággal bír. A hagyományos helyszínek csak azoknak nyújtanak pluszt, akik hozzám hasonlóan gyerekkoruk óta követik a Forma-1-et.”

„A naptárba kerülő országoknak pénzügyileg is teljesíteniük kell, hiszen a mostani futamszámnál már nem megyünk tovább” – mutatott rá.