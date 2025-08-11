Az F1-ben 2021-ben vezették be a szombati, 100 kilométeres, legfeljebb egyórás rövid versenyeket, a sprinteket. Az első évben és 2022-ben 3-3 sprintet rendeztek, 2023 óta hat-hat ilyen forduló szerepel a naptárban.

Hiába van velünk ötödik éve, a gyakran eseménytelen, unalmas sprint a mai napig megosztja a nézőket, erre világított rá a brit szakoldal, a The Race felmérése is, melynek keretében a relatív többség, 44% azt mondta, legszívesebben megszabadulna tőle, a maradék 52 százalék megoszlott azok között, akik meghagynák a mai formájában, akik ifjoncokat indítanának ezeken, valamint akik fordított rajtráccsal rendeznék a rövid versenyeket.

Az oldalnak nyilatkozva a Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenciali leszögezte, hogy a sprintek mindenképp maradnak, a fordított rajtrács bevezetése pedig reális lehetőségnek tűnik.

„Úgy vélem, két dologról lehet érdemes tárgyalni a csapatokkal, a pilótákkal és az FIA-val: az egyik, hogy lehet-e több sprint, a másik, hogy jobb formátum lehetne-e a fordított rajtrács, ahogy a Forma-3-ban és a Forma-2-ben már ma is van. Ezekről beszélgetünk. Azt hiszem, elértünk oda, hogy ezekről érdemben tárgyaljunk a csapatokkal. Érzésre kezdenek hajlani a változtatásokra, én pedig készen állok a különböző lehetőségek felkínálására, a több sprinten túl beleértve az új formátumokat is” – magyarázta az olasz.

„Az F1-ben már sosem lesznek csak hagyományos, sprint nélküli hétvégék, főleg, hogy a versenyszervezők is tolonganak a sprintekért. Akármilyen formátumról is beszéljünk, a sprintek kellenek, azok jelentik a jövőt.”

A MotoGP-ben immár minden fordulón rendeznek sprintet is, Domenicali eddig azért nem menne el: „Nem mondom, hogy kizárt, de úgy gondolom, hogy 6 és 24 forduló között bőven van még néhány fokozat.”

Sok néző – és számos csapat, csapattag – részéről is létező panasz a Forma-1-es szezon hossza, a már említett felmérésben 44% azt jelezte, hogy 19-21 forduló lenne az ideális, míg a 22-24 futam mellé csak a válaszadók negyede kattintott.

„Manapság a Forma-1 és a csapatok szponzorainak száma azt mutatja, hogy igen értékes ez a platform, mármint pénzügyi szempontból is. Ha nem lenne jó [a naptár], nem lenne ilyen népszerű [az F1]. Ezek alapján én a 25%-ba sorolnám magamat, ugyanis ide esik a megfelelő szám a pénzügyi fenntarthatóság szempontjából. Ne feledjünk egy szerintem fontos dolgot: a világ ma a kontentről szól, az a fontos, hogy releváns maradjon valami. Nekünk 24 futamunk van, míg egy focicsapat 70 meccset játszik egy idényben. A baseballban 165 meccs van, ezek minden nap ott vannak a tévében. Komoly kihívás vonzónak maradni, én azt mondom, ehhez kell a 24 verseny.”