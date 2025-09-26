A Forma-1 történetében első ízben tavaly rendeztek 24 fordulós szezont, idén újra ilyet kaptunk, és csökkentést a belátható jövőben nem is lehet várni. A jelenlegi szabályok összesen 25 fordulót engednének, jelentkezők is akadnának, így az F1 vezetésében erősen gondolkodnak azon, hogyan lehetne esetleg tovább bővíteni a világbajnokságot.

A csapatok dolgozói, de még a pilóták sem látnának szívesen többet a mostani 24 hétvégénél – sőt, sokan kevesebbet szeretnének –, azonban a Williams csapatfőnöke, James Vowles szerint lenne egy megoldás, amivel a kecske is jóllakna és a káposzta is megmaradna, ráadásul az ötlet egybevágna azzal, hogy a sportág vezére, Stefano Domenicali szerint a közönség nem vevő a tét nélküli, összesen három órát kitevő edzésekre.

„Én nem gondolom, hogy túl sok futamunk van, de én sem szeretnék a jelenlegi szám fölé menni, mert már így is fél évet az otthonuktól távol vannak az emberek. Még a nézők is a hétvégéik felén F1-et néznek. Szerintem ez a határ” – magyarázta a Business of Sport podcastben.

„Én azon változtatnék, és ez pusztán az én véleményem… Szóval én inkább kétnapos hétvégékre váltanék. Szombat és vasárnap. Mondom is, miért: így több forduló is beleférne. Tudom, épp az előbb mondtam, hogy 24 forduló a maximum, de ebben a leosztásban visszaadnánk az összes pénteket. Így ha még betennénk két újabb hétvégét, a napok számában még mindig ugyanott tartanánk, mint korábban” – vetette fel.

„A hétvégéket másképp lehetne marketingelni, de ami még fontosabb, hogy maga a termék is jobb lenne, mert most sok a szabadedzés. Ha kellene, meglennénk egy egyórás edzéssel az időmérőt megelőzően. Így mindjárt más lenne a csomag. Nagyobb lenne a kiszámíthatatlanság, a változatosság [az erőviszonyokban, az eredményekben]” – folytatta.

Vowles koncepciója persze azt jelentené, hogy a papíron ugyanolyan számú vagy akár kevesebb munkanap mellett is még több utazást, még több távollétet – 26 hétvége, ugye – kellene vállalnia a helyszínekre utazó csapattagoknak, pedig már a mai rendszer is sokaknak megterhelő, ráadásul a versenyszervezők sem feltétlenül örülnének, hogy alkalmanként három helyett csak két napra adhatnának el jegyeket a helyszíni nézőknek.