Majdnem két hónap eltelt azóta, hogy a Forma-1-es Holland Nagydíjnak otthont adó Zandvoort pályája kikotyogta a közösségi felületeken, hogy ők is azon helyszínek között lesznek, ahol 2026-ban sprintfutamot tartanak. A hollandok nem vacakoltak, rögtön közzé is tették annak a hat helyszínnek a nevét, ahol a szokásos három szabadedzés helyett csak egyet tartanak, a másik kettő helyett pedig sprintidőmérőt, valamint egy 100 km-es rövid versenyt.

Ehhez képest a Forma-1 elég sokat várt a hivatalos bejelentéssel. Meglepetést nem okoztak, ugyanaz a hat helyszín – azaz Sanghaj, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort és Szingapúr – szerepel náluk, mint amit korábban már megtudhattunk.

A bejelentéssel együtt arra is fény derült, hogy mikor rajtolnak a jövő évi nagydíjak. Ezt alábbi táblázatunkban mutatjuk:

Nagydíj A rajt helyi idő szerint A rajt magyar idő szerint Ausztrál 15:00 07:00 Kínai 15:00 09:00 Japán 14:00 08:00 Bahreini 18:00 17:00 Szaúd-arábiai 20:00 19:00 Miami 16:00 22:00 Kanadai 16:00 22:00 Monacói 15:00 15:00 Barcelonai 15:00 15:00 Osztrák 15:00 15:00 Brit 15:00 16:00 Belga 15:00 15:00 Magyar 15:00 15:00 Holland 15:00 15:00 Olasz 15:00 15:00 Spanyol 15:00 15:00 Azerbajdzsáni 15:00 15:00 Szingapúri 20:00 14:00 Amerikai 15:00 15:00 Mexikóvárosi 14:00 22:00 Sao Pauló-i 14:00 19:00 Las Vegas-i 20:00 05:00 Katari 19:00 18:00 Abu-dzabi 17:00 15:00

A motorsport-rajongók számára a legnagyobb változást a Kanadai Nagydíj rajtidőpontja jelenti: ezt a futamot akkor rendezik, amikor az Indy500-at is, de az F1 alkalmazkodott az IndyCar menetrendjéhez. Ennek köszönhetően a rajongók először meg tudják nézni az oválversenyt, utána pedig a Forma-1-et is.