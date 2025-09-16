Majdnem két hónap eltelt azóta, hogy a Forma-1-es Holland Nagydíjnak otthont adó Zandvoort pályája kikotyogta a közösségi felületeken, hogy ők is azon helyszínek között lesznek, ahol 2026-ban sprintfutamot tartanak. A hollandok nem vacakoltak, rögtön közzé is tették annak a hat helyszínnek a nevét, ahol a szokásos három szabadedzés helyett csak egyet tartanak, a másik kettő helyett pedig sprintidőmérőt, valamint egy 100 km-es rövid versenyt.

Ehhez képest a Forma-1 elég sokat várt a hivatalos bejelentéssel. Meglepetést nem okoztak, ugyanaz a hat helyszín – azaz Sanghaj, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort és Szingapúr – szerepel náluk, mint amit korábban már megtudhattunk.

A bejelentéssel együtt arra is fény derült, hogy mikor rajtolnak a jövő évi nagydíjak. Ezt alábbi táblázatunkban mutatjuk:

Nagydíj A rajt helyi idő szerint A rajt magyar idő szerint
Ausztrál 15:00 07:00
Kínai 15:00 09:00
Japán 14:00 08:00
Bahreini 18:00 17:00
Szaúd-arábiai 20:00 19:00
Miami 16:00 22:00
Kanadai 16:00 22:00
Monacói 15:00 15:00
Barcelonai 15:00 15:00
Osztrák 15:00 15:00
Brit 15:00 16:00
Belga 15:00 15:00
Magyar 15:00 15:00
Holland 15:00 15:00
Olasz 15:00 15:00
Spanyol 15:00 15:00
Azerbajdzsáni 15:00 15:00
Szingapúri 20:00 14:00
Amerikai 15:00 15:00
Mexikóvárosi 14:00 22:00
Sao Pauló-i 14:00 19:00
Las Vegas-i 20:00 05:00
Katari 19:00 18:00
Abu-dzabi 17:00 15:00

A motorsport-rajongók számára a legnagyobb változást a Kanadai Nagydíj rajtidőpontja jelenti: ezt a futamot akkor rendezik, amikor az Indy500-at is, de az F1 alkalmazkodott az IndyCar menetrendjéhez. Ennek köszönhetően a rajongók először meg tudják nézni az oválversenyt, utána pedig a Forma-1-et is.

