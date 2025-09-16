Majdnem két hónap eltelt azóta, hogy a Forma-1-es Holland Nagydíjnak otthont adó Zandvoort pályája kikotyogta a közösségi felületeken, hogy ők is azon helyszínek között lesznek, ahol 2026-ban sprintfutamot tartanak. A hollandok nem vacakoltak, rögtön közzé is tették annak a hat helyszínnek a nevét, ahol a szokásos három szabadedzés helyett csak egyet tartanak, a másik kettő helyett pedig sprintidőmérőt, valamint egy 100 km-es rövid versenyt.
Ehhez képest a Forma-1 elég sokat várt a hivatalos bejelentéssel. Meglepetést nem okoztak, ugyanaz a hat helyszín – azaz Sanghaj, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort és Szingapúr – szerepel náluk, mint amit korábban már megtudhattunk.
A bejelentéssel együtt arra is fény derült, hogy mikor rajtolnak a jövő évi nagydíjak. Ezt alábbi táblázatunkban mutatjuk:
|Nagydíj
|A rajt helyi idő szerint
|A rajt magyar idő szerint
|Ausztrál
|15:00
|07:00
|Kínai
|15:00
|09:00
|Japán
|14:00
|08:00
|Bahreini
|18:00
|17:00
|Szaúd-arábiai
|20:00
|19:00
|Miami
|16:00
|22:00
|Kanadai
|16:00
|22:00
|Monacói
|15:00
|15:00
|Barcelonai
|15:00
|15:00
|Osztrák
|15:00
|15:00
|Brit
|15:00
|16:00
|Belga
|15:00
|15:00
|Magyar
|15:00
|15:00
|Holland
|15:00
|15:00
|Olasz
|15:00
|15:00
|Spanyol
|15:00
|15:00
|Azerbajdzsáni
|15:00
|15:00
|Szingapúri
|20:00
|14:00
|Amerikai
|15:00
|15:00
|Mexikóvárosi
|14:00
|22:00
|Sao Pauló-i
|14:00
|19:00
|Las Vegas-i
|20:00
|05:00
|Katari
|19:00
|18:00
|Abu-dzabi
|17:00
|15:00
A motorsport-rajongók számára a legnagyobb változást a Kanadai Nagydíj rajtidőpontja jelenti: ezt a futamot akkor rendezik, amikor az Indy500-at is, de az F1 alkalmazkodott az IndyCar menetrendjéhez. Ennek köszönhetően a rajongók először meg tudják nézni az oválversenyt, utána pedig a Forma-1-et is.