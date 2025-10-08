Emlékezetes, sőt, egyenesen mémesedett amikor a 2021-es Monacói Nagydíj közvetítése során a Sebastian Vettel és Pierre Gasly között zajló csatáról a kép az uszodánál aprót hibázó Lance Strollra váltott, megfosztva a nézőket a jóval izgalmasabb jelenettől.

Akkoriban, a naptárban már egyedüliként a monacói közvetítést még a helyi Tele Monte Carlo intézte, ám 2023 óta már mindent a Forma-1 tart kézben, a helyszíni stáb és a Biggin Hill-i központ folyamatos közös munkájának eredménye a nézők tízmillióihoz eljutó kép, de gondok, hiányosságok továbbra is vannak.

Hervasztóan sikerült a múlt vasárnapi Szingapúri Nagydíj közvetítése is, melyben annyira az élmezőnyre, még pontosabban Lando Norrisra és Max Verstappenre, a befutónál pedig hagyományosan a győztesre, George Russellre koncentráltak, hogy Lewis Hamilton lágy gumis hajráját, majd visszaesését, Fernando Alonso üldözését, vagy épp a williamses Carlos Sainz előrekapaszkodását is alig vagy egyáltalán nem láttuk. (Hogy arról ne is beszéljünk, mennyire nem izgalmas a nézőket és/vagy a garázsban időző celebeket és rokonságot nézegetni, miközben a pályán az autók repesztenek.)

Sainz szóvá is tette, hogy mennyire láthatatlan volt a versenyen:

„Valamikor biztosan bejött, a nézők érdekesnek találhatták, hogy a barátnőinket, híres embereket mutogatnak a tévében, de mostanra kezd eluralkodni. Értem én, hogy egy feszült pillanat, egy előzés után a tévéstáb megmutatja a reakciókat, mert régen ez jól működött, de úgy illene csinálni, hogy tiszteletben tartják a versenyt, mindig megmutatják a futam izgalmas részeit” – mondta a spanyol El Partidazo de COPE-nek.

„A múlt hétvégén egyet sem mutattak a hajrában végrehajtott öt előzésemből. Ahogy azt sem, hogy Fernando felzárkózik Lewisra. Sok minden kimaradt. Az egyebekkel sincs gond, de mégis a fő dologra kellene fókuszálni. Szerintem már sok, amennyit a barátnőket, hírességeket mutogatják” – folytatta.

„És néha már annyi VIP van a paddockban is, hogy járni sem tudunk tőlük. Bringára, rollerre kell pattanunk, mert ezek nélkül mozdulni sem tudnánk” – tette hozzá.

