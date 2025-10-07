Közismert, hogy a múlt vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíj hajrájában a ferraris Lewis Hamilton egy erős lágy gumis sprintet szeretett volna hozni, kis híján meg is csípte az 5. helyen haladó mercedeses Kimi Antonellit, ám a fékjei megadták magukat, így a hétszeres világbajnok lassabb tempóra váltott, hogy legalább célba érjen – gyakorlatilag vízbe dobott kőként süllyedt, egészen az Aston Martin-os Fernando Alonso elé.

A spanyol veterán természetesen szerette volna megelőzni egykori csapattársát, ám Hamilton itt-ott kanyarlevágásokkal igyekezett maga mögött tartani Alonsót, aki a csapatrádión káromkodva háborgott azon, hogy az angol nem biztonságos autóval marad a pályán. Alonso kismilliószor elismételte, hogy ezt nem hiszi el.

Ezt gúnyolta ki utólag Hamilton, Instagram-sztoriban egy „Ezt nem hiszem el!”-t ismételgető alakot posztolt azzal, hogy – szabad fordításban – „már 18 éve”, utalva arra, hogy karrierjének 2007-es kezdete óta hallgatja Alonso panaszait, sirámait.

Lewis Hamilton posting this video the day after Fernando Alonso's radio message is exactly why we love their rivalry 😅 pic.twitter.com/xWBXK2Be39 — Autosport (@autosport) October 6, 2025

Bár Hamilton utólagos megbüntetésével Alonso végül szép 7. helyet hozott Szingapúrban, a veteránnak nem volt túl jó estéje az utcai pályán, egy elrontott kerékcsere miatt alaposan visszaesett, és egy darabig az amúgy motorhibával vezető Racing Bulls-os Isack Hadjarral birkózott – az újonc kemény védekezése kapcsán a kétszeres világbajnok gúnyosan „a futam hősének” titulálta a franciát a rádión.

Az első évében minden várakozást felülmúlóan szereplő Hadjar a verseny után morgósnak bélyegezte Alonsót: „Nem szorítottam ki a pályáról. Tisztán vezettem. Ha ő nem élvezte a csatát, ő a morgós, erről nem tehetek.”