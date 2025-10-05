Hetedik helyen látta meg a kockás zászlót Lewis Hamilton a Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a hivatalos eredménylistára azonban csak a nyolcadik helyen került fel a neve azok után, hogy

öt másodpercre büntették a leintést követően.

A hétszeres bajnok versenye jobban is alakulhatott volna, tekintve, hogy a leintéshez közeledve hatodik helyen haladt, és célkeresztjében ott volt a mercedeses Andrea Kimi Antonelli is, sokkal használtabb és keményebb gumikon. Ám amikor az előzést előkészíthette volna, a 44-es rajtszámú Ferrarin a fékek felmondták a szolgálatot.

Hamilton annyira még le tudta lassítani az autót az utolsó két körben, hogy körbetaláljon a pályán, és akkora előnye volt, hogy négy tizedmásodperccel megelőzte a nyolcadikként célba érő Fernando Alonsót. Menet közben azonban többször is elhagyta a pályát, melyet a stewardok nem néztek jó szemmel.

A britet be is idézték egy elbeszélgetésre, ahol azzal védekezett, hogy csak azért tért le a pályáról, hogy menedzselje a fékjeit. Ezt a kifogást azonban nem fogadták el a meghallgatáson, így alkalmazták a szokásos büntetést.

Es muy sencillo.

Sanción por Track limits, o Sanción por coche inseguro(Sancionaron a Alonso por un retrovisor).

Hiába maradt tehát Alonso előtt a pályán Hamilton, az eredménylistán így mögé került.