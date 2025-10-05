Borzalmasan végződött Lewis Hamilton számára az összességében eseménytelen Forma–1-es Szingapúri Nagydíj. A verseny utolsó felvonásában a hétszeres világbajnok egy második kerékcsere után a lágy gumikon vette célba az ötödik helyet, ám az utolsó körökben elszálltak a fékjei.

A Ferrari versenyzője így nem tudta megelőzni a mercedeses Andrea Kimi Antonellit, de az őt megelőző csapattársát, Charles Leclerc-t sem sikerült maga mögött tartania. A befutónál alig több mint négy tizedmásodperccel előzte Fernando Alonsót, ugyanakkor nem tarthatta meg a hetedik helyét, ugyanis a sorozatos pályaelhagyások miatt öt másodperces időbüntetéssel sújtották.

Hamilton a nyolcadik helyre esett vissza a büntetésével, azonban Alonsónál már ezt megelőzően kihúzta a gyufát. Az Aston Martin színeiben versenyző kétszeres vb-győztes a csapatrádión morgott a leintés után:

Ezt nem hiszem el… Ezt kib*szottul nem hiszem el! Kib*szottul nem hiszem el! K*rvára nem hiszem el. Biztonságos fékek nélkül vezetni?

– panaszkodott a versenymérnökének a 41 éves versenyző. „A hetedik helyen kellett volna végeznem. Tegnap nem tisztelte a piros zászlót, most meg úgy vezetett, mintha senki nem lenne a pályán. Ez talán már túl sok” – utalt arra Alonso, hogy egyszer a hétvége elején már vizsgálták Hamiltont egy piros zászlós szabálytalanság miatt, azért viszont végül nem büntették meg.

Es muy sencillo.

Sanción por Track limits, o Sanción por coche inseguro(Sancionaron a Alonso por un retrovisor).

Está vez Hamilton no tiene por donde salir. pic.twitter.com/6VgM6L7lA0 — Mariolive_91(Vitinha's version✨) (@Mariolive91) October 5, 2025

„Ez minimum öt másodperc” – hirdetett ítéletet már azelőtt, hogy a versenyfelügyelők döntöttek volna az ügyben. „Én bezzeg nem versenyezhetek, ha nem biztonságos az autóm. Volt, hogy amiatt próbáltak meg kizáratni, mert letört a tükröm. Most meg rendben van fék nélkül vezetni? Kétlem…” – idézte Alonsót a PlanetF1.com.

Még azzal együtt is sokat profitált Alonso a szingapúri hétvégéből és Hamilton utólagos büntetéséből, hogy a csapata elrontotta a bokszkiállását: a hetedik helyének köszönhetően a 11. helyre zárkózott fel a bajnokságban.