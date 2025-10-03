Max Verstappen a Olasz, majd az Azerbajdzsáni Nagydíj megnyerésével 69 pontra csökkentette hátrányát a Bakuban nullázó bajnoki éllovas Oscar Piastrihoz képest, míg a másik mclarenestől, Lando Norristól csak 44 pontra van hét fordulóval a vége előtt.

Bár ekkora hátrányt más senki sem dolgozott le, ahogy 14 fordulónyi vezetés után sem bukta még el senki a bajnokságot (Piastri most itt tart), mivel Verstappenről van szó, senki nem zárja ki, hogy a holland a matematikai esélyt valósra fordítja, akár nyer is, megszerzi ötödik címét.

A Red Bull versenyzője sosem nyert még Szingapúrban, statisztikailag így kicsi az esélye, hogy folytatja a győzelmi sorozatot, de a hétvége előtt több pilótát is megkérdeztek arról, valóban veszélyes lehet-e Verstappen a mclarenesekre.

„Remélem!” – mondta Piastri, amikor arról kérdezték, hogy a bakui blama után visszatér-e a szokásos Oscar, azaz nem veszít-e újabb pontokat az üldözőkkel szemben. „Nem szeretném megismételni a bakui hibákat, de van ilyen, én is csak ember vagyok”

Ami Verstappen számszerű címvédési esélyeit illeti, a Racing Bulls-os Isack Hadjar 10%-ot adott esetleges jövő évi csapattársának, a williamses Alex Albon 15-öt, a ferraris Charles leclerc egyenesen 20%-ot mondott újságírói kérdésre.

„Mindannyian ismerjük Maxot, tudjuk, milyen veszélyes tud lenni, ha tétre megy a dolog” – jegyezte meg a haasos Esteban Ocon.

A Verstappennel nem épp jó viszonyt ápoló George Russell viccelődve 100%-ot dobott be, míg Norris csak elismerte, hogy a holland végső sikerének esélye „nem nulla.”

A Red Bull négyszeres bajnok versenyzője így beszélt: „50 százalékot adok magamnak, szóval vagy sikerül, vagy nem” – mondta nevetve. „Egyszerűen csak az adott versenyekkel foglalkozom. Vesztenivalóm nincs, igyekszem a maximumot kihozni minden lehetőségből. A McLaren egészen eddig dominált, az ilyesmi nem fordul meg egyik napról a másikra.”