Hamar megmutatta a McLaren a 2025-ös Forma-1-es szezonban, hogy a bajnoki címekre nekik van a legnagyobb esélyük. Szorgosan meg is kezdték a pontgyűjtést az év elején, formájuk pedig annyira erős volt, hogy egy idő után már Max Verstappen sem tudta velük tartani a lépést a Red Bullban. Ennek ellenére a McLarennél mindig tényezőként kezelték a címvédőt, amikor az egyéni vb-esélyek szóba kerültek.

A Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője után ezek a hangok még inkább megerősödtek, ami abból a szempontból nem is csoda, hogy a papaja autók a 7. és 9. rajthelyeket szerezték meg Verstappen pole-ja mellett. Oscar Piastri 94 pontos előnye azonban igen komoly, ilyen hátrányt pedig még senki nem fordított meg az F1 történelmében.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke Bakuban arról beszélt, hogy a Red Bull monzai sikerét nem egy kiugró eredményként kezelték, hanem egy új szakasz kezdeteként tekintettek rá, melyet az energiaitalosok által bevetett új padlólemez határoz meg. „Pole-pozíció Monzában, győzelem, pole-pozíció itt. A Red Bull nagyon komoly esélyesévé vált a futamoknak, illetve az egyéni bajnokságnak” – fogalmazott az olasz szakember, aki a Motorsport.com kérdésére meg is erősítette ezen kommentjét.

„Határozott IGEN. Tudnátok ezt nagybetűvel írni? Mert én nagybetűvel mondtam” – viccelődött Stella. Kijelentését egyébként azzal is magyarázta, hogy a McLarennél hagyták és hagyják Piastrit és Norrist egymással versenyezni, ami óhatatlanul is segíti Verstappen dolgát.

Persze mint írtuk, ekkora fordulat még nem történt a Forma-1 történetében. A legnagyobb mentést az érvényben lévő pontrendszer első évében még Sebastian Vettel hozta össze, amikor 44 pontos deficitet dolgozott le Fernando Alonsóval szemben. Hasonlóan nagy volt Kimi Räikkönen 2007-es fordítása, amikor 17 pontos mínuszból lett világbajnok – akkoriban csak 10 pont járt a győzelemért.