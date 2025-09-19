Emlékezetes, hogy a két héttel ezelőtti Forma-1-es Olasz Nagydíjon a McLaren a futam hajrájában adott ki helycserés utasítást a pilótáinak, miután az addig biztos 2. helyen haladó – de saját döntéséből másodikként kereket cserélő – Lando Norrisnál elhúzódott a kiállás, így a bajnoki éllovas Oscar Piastri eléje került. Az ausztrál nem szívesen, de visszaengedte maga elé az angolt, így ahelyett, hogy előnye 34 pontról 37-re nőtt volna, 31-re csökkent.

Az Azerbajdzsáni Nagydíj csütörtöki sajtónapján Piastrit újra megkérdezték az ún. papaja szabályokról, arról, hogy a történtek után mi a helyzet a csapaton belül.

„Jó megbeszéléseket folytattunk. Nyilván alaposan átbeszéltük az esetet. Sok dolgot letisztáztunk, és már tudjuk, a továbbiakban hogyan, milyen feltételekkel versenyzünk, ez a legfontosabb. A megtörtént, megtörtént, én pedig alig várom, hogy újra a pályára lépjünk” – kezdte Piastri, aki részletekbe nem akart menni.

„Sokat beszéltünk róla, hogyan versenyezhetünk egymás ellen, de ezek köztünk maradnak, mert ha kikerülnének, könnyű célponttá válhatnánk, hiszen mindenki tudná, mit fogunk tenni. Magunk között mindent rendeztünk, de ezek házon belül maradnak.”

Norris szintén nem sokat árult el arról, hogy miben is egyeztek meg Monza után:

„Természetesen téma volt a dolog. Az interjúkban is csak erről kérdezett mindenki a futam után. Felmerült, átbeszéltük csapatszinten, mostanra mindannyian világosan látunk, mindannyian elfogadtuk, amire jutottunk. Nincs semmilyen probléma, továbbra is együtt dolgozunk, ez a lényeg.”

Piastrit arról is megkérdezték, hogy vajon akkor is átadta-e volna a helyét, ha Monzában vezeti a versenyt.

„Nem is tudom. Ott nem ez volt a helyzet. Hogy nehezebb lett-e volna? Valószínűleg igen. De nem tudom, hogy másképp alakult-e volna a dolog. Bízom benne, hogy nem is kerülök ilyen helyzetbe” – felelte.

Míg az egyéni bajnoki cím sorsa egyelőre teljesen nyitott a két McLaren-versenyző között, az már biztos, hogy a wokingi alakulat viszi a konstruktőri címet idén, a kérdés csak az, hogy a 2024-es sikert követő duplázás összejöhet-e már Bakuban. Ahhoz, hogy a McLaren már vasárnap ünnepelhesse a 10. konstruktőri sikerét, az kell, hogy a Ferrarinál 9 vagy több pontot szerezzenek, valamint hogy a Mercedes ne hozzon náluk többet 12, a Red Bull 33 pontnál. A papírforma szerint nem nagy kihívás.