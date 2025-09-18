A hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíj előtt Oscar Piastri 31 ponttal vezet csapattársa, Lando Norris előtt az egyéni világbajnokságban, a tavalyi bakui győztes pedig idén is nyerni készül a futamon, hogy tovább növelhesse előnyét.

Ha az ausztrál duplázni tud, Sergio Perez után ő lesz a második, aki kétszer is nyer Bakuban, de ennél sokkal szebb statisztikát is behúzhat. Piastri vasárnapi győzelme az idei nyolcadik elsőség lenne számára, ilyen szintre pedig kevesen jutottak el.

A McLaren eddig versenyzői közül mindössze ketten voltak képesek egy idényen belül 8 futamot nyerni: elsőként Ayrton Senna érte ezt el első világbajnoki szezonjában, 1988-ban, majd egy évtizeddel később Mika Häkkinen szerezte meg első világbajnoki címét szintén 8 futamgyőzelemmel.

Piastri rekordbeállítása ugyanakkor egy hajszálnyival kevesebbet érne, ugyanis míg a háromszoros bajnok brazil és a kétszeres bajnok finn is 16 fordulós idényben hozta a nyolcas eredményt, a 24 éves ausztrál számára legalább 17 forduló kellene ehhez, hiszen az Azerbajdzsáni Nagydíj már a 2025-ös év 17. versenyhétvégéje.

Más kérdés, hogy Piastri – de akár még a jelenleg 5 futamgyőzelmen álló Norris is – akár jelentősen túl is szárnyalhatja a nagy elődöket, hiszen az idei bajnokságból Bakuval együtt még nyolc forduló van hátra.

Ami Piastri más mclarenes elődjeit illeti, az egy idényben elért győzelmek terén Alain Prost két, Senna és Kimi Räikkönen egy-egy hetes szezont hozott, a brazil legenda ’89-ben és ’90-ben hat-hat futamot nyert, Niki Laudának, Prostnak, Sennának, Häkkinennek, valamint Lewis Hamiltonnak pedig volt egy-egy öt győzelmet hozó idénye is.