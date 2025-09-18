A múlt hétvégi Olasz Nagydíjjal a Forma-1 búcsút intett az öreg kontinensnek, az idény most az Európa és Ázsia határán fekvő Azerbajdzsánban folytatódik. A verseny 2025-ös kiadása előtt próbára teheted a bakui utcai versenyt illető tudásodat, kattintsd végig alábbi kvízünket!

Kvíz: Forma-1 Azerbajdzsáni Nagydíj 1
Nem a kor, hanem a sok ülés öregít
Ha olyan munkád van, ami miatt sokat kell ülnöd, akkor van számodra egy fontos hírünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy…