Helyi idő szerint 16 órakor, borús, de enyhe időben – 24 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös F1-es világbajnokság 17. fordulója, az Azerbajdzsáni Nagydíj második szabadedzése a kaukázusi ország fővárosa, Baku utcai pályáján.

Míg az első, meglehetősen furcsán alakult gyakorlás kezdetén rögtön a pályára léptek az autók, ezúttal mindenki kivárt egy kicsit, végül 2 perc után a Sauber versenyzői, Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto kezdték meg a körözést, majd a bajnoki éllovas, a tavalyi győzelmét ismételni kívánó Oscar Piastri is kiment.

Míg az első edzésen mindenki a lágy, tapadós Pirelliken kezdett a nagyon koszos, poros, ún. „zöld” aszfalton, a második gyakorlásra teljesen kevert volt a gumis választás: lágyak, közepesek és kemények is voltak az autókon az első percekben.

Az első sárga zászlót a Racing Bulls-os Liam Lawson hozta, amikor kiszaladt a 15-ös kanyar bukóterébe, de az új-zélandi pusztán a sort nyitotta, Bakuban már-már kötelező az ilyesmi – nem sokkal kérőbb a ferraris Lewis Hamilton is elmérte a 7-es kanyart…

10 perc után a mclarenes Lando Norris állt az élen 1:42,199-es idővel, mögötte a ferraris Charles Leclerc és Red Bull-os Max Verstappen sorakozott az első háromban, mindannyian a piros, lágy gumikon teljesített körrel.

A bajnoki éllovas Oscar Piastri szintén a pirosakon, a haasos Esteban Ocontól kapott szélárnyékkal is csak a 8. időt hozta – lassabb volt Bortoletónál, a Racing Bulls-os Liam Lawsonnál és a Williams párosánál is.

15 perc után már Leclerc és csapattársa, Lewis Hamilton állt az első két pozícióban – a vörös autó jól ment az alacsony leszorítóerős csomaggal.

Hamilton kicsit később tovább javított, a közepes gumikon állt az élre, míg Leclerc a rádión azt jelentette, hogy enyhén falazott. Mögöttük ekkor Norris, Carlos Sainz és a Racing Bull-os Isack Hadjar állt az első ötben.

Exploring the limits! 😵 Another angle on Leclerc's brush with the barriers 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ne0d14sUHF — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

„Félidő” előtt elcsendesedett a pálya, az autók mind a garázsban voltak a kvalifikációs szimulációs etapokra készülve. A gyors köröket a mclarenes Norris kezdte meg 32 perccel a vége előtt.

A bajnoki üldöző a kanyarban koccolta a falat, a bal hátsó felfüggesztése megsérült, a kerék befelé fordult, lassan kullogott vissza a bokszutcába.

Now it's Lando Norris' turn to bash the barriers 💥 It's a hefty hit and he's got damage #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ZM354nuX6a — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Piastri is érintette a falat a jobb elsővel és hátsóval a 15-ös kanyarban, de látszólag megúszta, miközben Leclerc állt az élre, mögötte csapattársa, Hamilton állt 176 ezreddel a még közepeseken futott körével, Russell volt a 3., Verstappen a 4., rendre három- és négytizedes lemaradással.

A Bakuban eddig négy pole-t szerző Leclerc aztán tovább javított, míg a tavaly ugyanitt szépen teljesítő Haas-újonc, Oliver Beraman Vrstappen elé, a 4. helyre ugrott.

A Mercedes-pilóták a maguk gyors körein a 3-4. időt hozták Russell-Antonelli sorrendben, besoroltak a ferrarisok mögé. Russel húzós „drifttel” hozta a maga legjobbját.

13 perccel a vége előtt Hamilton nagyon precíz és gyors kört futott a lágyakon, 1:41,293-as körével 74 ezredes előnnyel állt az élre, Leclerc elé, akitől egyébként jó szélárnyékot is kapott.

Az utolsó 10 percre a csapatok-pilóták átváltottak a hosszabb, versenyszimulációs etapokra, az idők már nem változtak, de a williamses Carlos Sainz a szívbajt hozhatta a csapatra, amikor az amúgy széles 16-os kanyarban jutott a falig – spanyol nagy szerencséjére megúszta a komolyabb balesetet.

Driver 🤝 barriers This time it's Sainz on the approach to Turn 16! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/k2eRSGtkB7 — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

A bakui hétvége magyar idő szerint szombaton 10.30-kor folytatódik a harmadik edzéssel, majd 14 órakor az időmérővel, a nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol majd.