Helyi idő szerint 12.30-kor, enyhén felhős, kellemes időben – 25 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet – mellett kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény 17. fordulója, az Azerbajdzsáni Nagydíj első szabadedzése a bakui utcai pályán.

A bokszutcai lámpák zöldre váltása után elsőként a tavaly a Williams volánjánál szépen szereplő, idén már alpine-os Franco Colapinto hajtott ki, de igen hamar kiment a többség is, csak az Aston Martin-osok vártak ki pár percig. Érdekes módon kivétel nélkül mindenki a piros jelölésű, lágy keverékű Pirelliket választotta az installációs körökre.

5 perc után előkerült az első sárga zászló, a sauberes Gabriel Bortoleto szalad ki az egyik kanyar bukóterébe – a csúszós, „zöld” pályán várható volt ugyanez másoktól is, nem sokkal később a ferraris Lewis Hamilton is így járt.

We have our first driver into one of the many run-off areas in Baku 👀 Gabriel Bortoleto taking no chances after locking up#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/2VeaIe8jqL — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

A 10. konstruktőri címét akár Bakuban megszerezni képes McLarennél aggasztó pillanat lehetett, hogy a Hollandiában erőforráshiba miatt kieső Piastrit a motor rendellenéssége miatt az első percekben a bokszutcába parancsolták. A Williamsnél Carlos Sainz autójáról esett le a jobb oldali visszapillantó.

Az első negyedóra végén a mclarens Norris állt az élen a mercedeses George Russell és a ferraris Charles Leclerc előtt, amikor előkerült a piros zászló: a 16-os kanyar külső ívéről egy, a kerékvető alól kikandikáló gumialátétet kellett eltávolítani.

Looks like some rubber on the Turn 16 kerb came loose when Carlos Sainz rounded the corner 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/u4UoH7ILya — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

A kényszerszünet 5 perce után folytatódhatott volna a körözés, ám rögtön sárga zászlót is mutattak, ugyanis egy pályamunkás még az említett kerékvetőn ugrált – hogy miért nem maradt a piros, amikor még ember járt az éles pályán, nem tudni.

Mivel a sárga újra és újra előkerült, a csapatok hosszasan kivártak, a későbbi képekből aztán kiderült, hogy a marshalok számos kanyarban sorfalat alkotva álldogáltak – furcsa jelenetek, sosem láttunk még hasonlót, már-már demonstrációnak tűnt a dolog, a kérdés pedig továbbra is állt: miért nem volt piros zászló, amikor emberek voltak a pályán. 21 perc maradt, amikor az autók újra kicsorogtak a pályára.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 Safety checks complete and the drivers come out on track again 👍 We've got around 20 minutes remaining in the session#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/AQaS25wm5L — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

5 perc után a Red Bull-os Max Verstappen ugrott fel a 2. helyre, majd a tavalyi győztes, Oscar Piastri szorította le a 3. helyről Russellt. A bajnoki éllovas ausztrál ezzel együtt több mint 1,1 másodperccel volt lassabb csapattársánál.

A kapkodós szakaszban Hamilton „falazott”, defektet kapott és elhagyta az első szárny bal oldali véglapját az 5-ös kanyarban. A hétszeres bajnok vissza tudott térni a bokszba, de megint többször felvillant a sárga.

Közben Leclerc és Russell visszakapaszkodott a 2. és 3. helyre, a 4. idővel a williamses Alex Albon állt 6 és fél perccel a vége előtt, Norrishoz képest 5 és 7 tizedes hátránnyal.

4 perccel a vége előtt Verstappen is kiszaladt a 15-ös kanyarban, egy nejlonzacskót is begyűjtött, míg mások itt is, ott is, érintették a falakat.

Így tett Piastri is, aki azért közben javított, hátrányát 3 tizedre csökkentve ugrott a 2. pozícióba.

Piastri gives the Turn 15 TechPro barriers a hefty hit but he escapes unscathed #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/w8upS1jbwD — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Az utolsó percben előbb a Racing Bulls-os Isack Hadjar, majd a haasos Esteban Ocon kanyarelfékezése miatt került elő újra a sárga zászló. A befutónál a 2,2 kilométeres utolsó „egyenesen” többen szélárnyékos követést gyakoroltak, majd szokás szerint rajtszimulációkkal zárult az első gyakorlás.

A hétvége pénteken 14 órakor folytatódik a második edzéssel, szombaton – magyar idő szerint – 10.30-kor jön az utolsó gyakorlás, 14 órakor az időmérő edzés, a nagydíj vasárnap 13 órakor rajtol majd.