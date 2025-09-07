Vasárnap délután 15 órakor rajtol a 2025-ös Forma-1-es bajnokság utolsó európai futama, az Olasz Nagydíj Monzában.

A szombati időmérő eredményei azonban nem fedik majd a valós rajtsorrendet, egy korábbi büntetés, valamint két csapatdöntésen alapuló hátrasorolás miatt változik a rajtrács.

Az már előre ismert volt, hogy Lewis Hamilton a Holland Nagydíj után kapott öthelyes rajtbüntetése miatt hátrébb kerül – a Ferrari angol versenyzője a 10., lesz, ezzel egy-egy helyet előrébb lép George Russell, Kimi Antonelli (egyaránt Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber) és Fernando Alonso (Aston Martin).

Az viszont vasárnap délelőttre vált hivatalossá, hogy a mezőny vége is átrendeződik, csak 18 autó sorol majd fel a rajtrácsra.

A Racing Bulls újonca, Isack Hadjar eddigi F1-es pályafutása során első ízben nem jutott tovább a Q1-ből, csak a 16. lett, így, mivel Monzában lehetséges az előzés, a csapatnál úgy döntöttek, az összes erőforráselemet is újakra cserélik, a parc fermé megszegése miatta francia így a bokszutcából kezdi majd a versenyt.

Ugyanez vár az alpine-os Pierre Gaslyra is, a 2021-es monzai futamgyőztes az amúgy sem túl előkelő 19. rajtpozíciót cseréli a bokszutcai rajtra. A francia a Racing Bulls-os honfitársa „mögül” kezdhet majd.