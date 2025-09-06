Szokás szerint nagy reményekkel vágott neki a Forma–1-es Olasz Nagydíj időmérő edzésének a Ferrari a hazai közönsége előtt, azonban a szabadedzéseken mutatott, bizakodásra okot adó tempó ellenére nem tudott csodát tenni Charles Leclerc, noha csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton még azt is vállalta, hogy beáldozza a saját időmérőjét azért, hogy a másik vörös autó az élről indulhasson.

A monacóit végül a pályarekordot autózó Max Verstappen, valamint a McLaren versenyzői, Lando Norris és Oscar Piastri is maguk mögé utasították, így a negyedik rajtkockát foglalhatja el a vasárnapi 53 körös verseny rajtja előtt. A Ferrari 27 éves pilótája – aki 2019-ben és 2024-ben is győzött az Olasz Nagydíjon, ráadásul tavaly ugyanúgy a negyedik rajtkockából indulva – csalódottan értékelt a szombati nap végén, habár nem lepte meg, hogy bő két tizedmásodperccel lecsúszott az elsőségről.

„Bár nem szívesen mondom, hogy tökéletes kör volt, mert nem hiszem, hogy bárki is tud tökéletes kört futni, tudtam, hogy az első köröm volt a legközelebb ahhoz, amit egy időmérős körből ki szerettem volna hozni. Tisztában voltam vele, hogy ezt másodjára nehéz túlszárnyalni, nem is sikerült” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek Leclerc.

„Amikor megláttam Maxot elöl, tudtam, hogy a második körben kell megtenni a jobb kört, ott kell minden kockázatot vállalni. Ugyanakkor tudtam azt is, hogy az első körben már mindent kockáztattam, és noha a másodikban megpróbáltam még többet, nem sikerült. Nem is bánom, mert a legjobb esetben is itt végeztünk volna” – tette hozzá lemondóan. „Persze, amikor látod, hogy az élen állsz, miután átszelted a célvonalat, hiszel benne, de a valóság visszarántott minket a talajra.”

„Tavaly szinte lehetetlen helyzetben voltunk” – emlékezett vissza az előző évi sikerre. „Más stratégiát követtünk, ez segített hozzá minket a győzelemhez. Azt hiszem, az idén még nehezebb dolgunk lesz, főleg, hogy mindenki már jobban átlátja a stratégiát is. Emiatt nehezebb lesz bármit is máshogy csinálni. Nagyon meglepne, ha innen nyernénk holnap, de soha ne mondd, hogy soha!”

Hamilton örül a javulásnak

Leclerc csalódottságát némileg Hamilton elégedettsége ellensúlyozhatja a Ferrarinál: a 40 éves versenyző közvetlenül a csapattársa mögé érve, az ötödik legjobb időt autózta – más kérdés, hogy az előző hétvégi Holland Nagydíj előtt elkövetett hibája miatt öthelyes rajtbüntetést kapott, amivel az ötödik helyét tizedikre cserélte.

„Roppant elégedett vagyunk az előrelépésünkkel. Már az előző hétvégén is nagyon stabilak voltunk, de erre a hétvégére még inkább azok lettünk, egy tizedre ott is voltam Charles mögött” – summázott elégedetten Hamilton a Sky Sports F1 kamerái elé állva. „Őszintén szólva fantasztikus itt lenni Ferrari-versenyzőként, nem találok rá szavakat.”

„Lenyűgözőek a szurkolók. Az energiájuk már szerda óta érezhető, amikor ezrével jelentek meg a milánói eseményen, majd itt, amikor kijössz a garázsból, az első kanyar irányába balra és jobbra is őket látod, aztán az egész pályát csak pirosban látod” – áradozott a ferraris szurkolótáborról. A futamot illetően nem bocsátkozott jósolgatásokba: „Nem tudom, mi lesz lehetséges holnap, de át kell verekednem magamat ezen a társaságon.”