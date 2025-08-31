A Ferrari katasztrófája mellett Lando Norris drámai kieséséről szólt a Forma–1-es Holland Nagydíj. A tavalyi zandvoorti győztes autója hét körrel a leintés előtt füstölt el – ez a pillanat akár a világbajnoki címért zajló küzdelmet is meghatározhatja. Kiesésével lényegesen romlottak a brit versenyző bajnoki esélyei: 34 pontra nőtt a hátránya a másik McLaren-pilótával, a futamot megnyerő Oscar Piastrival szemben.

„Gyors voltam, azonban lehetetlen volt az előzés” – summázta a futamát Norris a Sky Sports F1-nek nyilatkozva. „Jó verseny volt. Ahhoz képest, hogy arra számítottam, hogy öt másodpercen leszek, többnyire 1,5-2 másodpercen belüli volt a különbség. Nem úgy nézett ki, hogy ez egy lenyűgöző futam lesz a részünkről, mert sokáig a piszkos levegőben autóztam, miközben a gumikkal és azok hőmérsékletével küzdöttem. Összességében pozitív versenyt futottam, de ez semmit sem jelent. Nem tudtam előzni, miközben Oscar jól versenyzett, megérdemelte a győzelmet.”

„Balszerencsés voltam tegnap azzal, hogy lemaradtam a pole-pozícióról, és peches voltam ma is…” – folytatta a 25 éves pilóta, és bár hozzátette, hogy „ilyen az élet”, nem tudta véka alá rejteni a csalódottságát. „Frusztrál és fáj, hogy 25 pontot buktam, és 18 egység járt volna a második helyért is, amivel csak hét ponttal nőtt volna a hátrányom.”

„Tovább kell küzdenem, és meg kell tennem, amit csak tudok. Ma is gyors voltam, és azt hittem, képes leszek a győzelemért harcolni. Megpróbálok talpra állni.”

Arra a kérdésre, hogy mi járt a fejében a kiesésekor, így felelt: „Nem sok minden. Csak egy hamburgert akartam, és utána hazamenni” – idézte szavait a RacingNews365.com.

