Több mint valószínű, hogy 2025 Forma-1-es világbajnoka az egyik McLaren-pilóta lesz. Hogy az Lando Norris vagy Oscar Piastri lesz, még közel sem eldöntött kérdés. A szezon végéhez közeledve az ehhez kapcsolódó témákat sem tudják már olyan könnyen elkerülni a versenyzők, mint korábban, Norris pedig bele is ment egy érdekes kérdéskörbe a Holland Nagydíj hétvégéjén.

A brit arról beszélt ugyanis, hogy nem feltétlenül rossz dolog rögtön egy bajnoki győzelem után a visszavonulást választani. Emlékezetes, hogy 2016-ban a Lewis Hamiltont legyőző Nico Rosberg mindössze öt nappal a bajnoki győzelem után azt mondta, köszön mindent, és neki ennyi elég is volt.

„Olykor jó így kilépni, amikor nyert az ember, mint Nico. Csak egy bajnoki cím. Többet nem kell tenni. Eléri az ember a célját és utána csodás életet élhet” – mesélte a McLaren pilótája. Amikor rákérdeztek, hogy neki is ez jár-e a fejében, mosolyogva válaszolt.

„Nem tudom. Talán. Lehet, hogy nem leszek itt jövőre, sosem lehet tudni.”

Arról persze nincs szó, hogy Norris ne szeretné a munkáját. „Száz százalékig [imádok versenyezni – a szerk.]. Életem elejétől fogva versenyzem, mert élvezem, és nem azért, mert tudtam, hogy a Forma-1-be kerülök, és jól fizetnek majd. Ugyanaz jelenleg is minden. Vannak persze remek bónuszok, utazhatunk a világban és fantasztikus emberekkel találkozhatunk. Minél inkább élvezem, annál keményebben dolgozom. Minél többet dolgozom, annál jobbak az eredmények.”

„Egy ilyen felfelé ívelő spirálba akar kerülni az ember” – fogalmazott a pilóta. „Amikor ezt elveszti az ember… nem mindenki élvezi, ami ezt követően jön, különösen Lewis [Hamilton]. Ő annyira sokat nyert, ő a valaha volt egyik legjobb pilóta. De amikor nem nyer, az kemény neki. Ezért lehet jó, ha a csúcson fejezi be az ember” – magyarázta Norris.