Emlékezetes, hogy a Belga Nagydíj hétvégéjén Lewis Hamilton arról beszélt, hogy az idény elején, majd a spái verseny előtti szünetben is „dokumentumokban” foglalta össze benyomásait és kéréseit-javaslatait az autót illetően.

Például dokumentumokat készít az egyes fejlesztési területek vezetőinek visszajelzéseiről, és beszélgetéseket folytat a Ferrari legfelsőbb vezetésével.

„Két hétig a gyárban voltam, minden héten pár napot. Rengeteg meetingem volt a fejesekkel, leültem Johnnal [Elkann, a Ferrari elnöke – a szerk.], Benedetto [Vigna, Ferrari-vezérigazgató] és Freddel [Vasseur, csapatfőnök] több alkalommal is. Beszéltem az autófejlesztők vezetőjével, Loic Serrával, beszéltünk a jövő évi motorról, az első és a hátsó felfüggesztésről, arról, hogy mit szeretnék, és a gondjaimról a jelenlegi autóval. Dokumentumokat is küldtem az idény során többször” – magyarázta akkor.

A hétszeres világbajnok egy héttel később a Hungaroringen újságírói kérdésre azt is tisztázta, hogy a feljegyzéseket egyszerű Word-dokumentumként kell elképzelni, valamint hogy pozitívumok és negatívumok is szerepelnek bennük.

Az olasz La Gazzetta dello Sport mostanra azt is tudni véli, pontosabban miken szeretne változtatni Hamilton, melyek azok a problémás területek, melyekhez az idei és a 2026-os autót is szeretné jobban magára szabatni.

Az olasz sportlap szerint az angolt leginkább a motorfék érzése zavarja, teljesen más, mint amit a Mercedes erőforrásainál megszokott, és egyelőre a módosítások ellenére is hiányzik az általa elvárt érzés, emiatt aztán a kanyarvétel és az autó általános egyensúlya sincs kedvére. Hamilton állítólag külön kérte, hogy a 2026-os, új erőforrást ezeket szem előtt tartva fejlesszék.

Ugyancsak nincs kibékülve a felfüggesztésekkel. Bár a frissített megoldás valamelyest javított a helyzeten, pontosabb a kanyarvétel, a szűk kanyarokban még mindig nincs meg a megfelelő tapadás, a nagyobb első leszorítóerővel való kísérletezés pedig túl érzékennyé tette a kormányzást számára. Az első-hátsó tengely/tapadás összhangja, egyensúlya is Hamilton kívánságai között van, igaz, a lap szerint igényei nem egyszer ütköztek a csapattársa, Charles Leclerc „lágyabb” stílusához passzoló megközelítéssel.

Nagy kérdés, hogy a jövő évi autóval mit kezd majd a Ferrari, lehet-e egyáltalán mindkét versenyző számára kedvező irányba fejleszteni, hiszen Leclerc sem csak a partvonalról figyeli a munkát, a Vezess kérdésére a Magyar Nagydíj sajtónapján elmondta, dokumentumokat ugyan nem küldözget, de ő is aktívan részt vesz a folyamatban.