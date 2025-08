Emlékezetes, hogy két évvel ezelőtt, a 2023-as Magyar Nagydíjon a 2. helyet megszerző Lando Norris hagyományos, odaütős pezsgőbontásával eltörte a győztes Max Verstappen Herendi-trófeáját, melyet aztán újra kellett gyártani a hollandnak.

A McLaren angolja tavaly aztán – amolyan vezeklésként – a manufaktúrát is meglátogatta, sőt, Herendi mintájú sisakban versenyzett, láthatóan megtanulta becsülni a magyar remekeket.

Olyannyira, hogy a vasárnapi, 40. Magyar Nagydíjon aratott győzelme után az emlékbe eltevős pezsgőspalackra a szignója mellé felírta, hogy „El ne törd a trófeát”, majd a pódiumon a pezsgőzés kezdetekor előbb a saját, majd a két másik dobogós porcelánjait is „kimentette”, törésveszélyen kívüli távolságba vitte, és csak ezt követően kezdte meg az ünneplést.

lando norris really said no trophies are dying today!!!! pic.twitter.com/ZIEmhDH0cm

— andy (@iiiuminateandy) August 3, 2025