A világon szinte mindenhol élőben láthatták, ahogy 2023-ban a Froma-1 Magyar Nagydíjon Lando Norris véletlenül eltörte Max Verstappen első helyezéséért járó herendi porcelán serlegét. A 15 millió forint értékű díjat öt héten belül pótolták, viszont a történet itt nem ért véget, sőt, egy egészen új szálon ma odáig jutottunk, hogy Herenden megmutatták Lando Norris 2024-es magyar futamra készült sisakját, amely műalkotásnak is beillik.

Magyar sisakban áll rajhoz a McLaren pilótája. Komplett kézzel festett herendi mintát kapott a sisak. Erdélyi virágmotívumok és keleti madarak, lepkék és méhecskék szerepelnek rajta. Teljesen kézzel készült. 2023-ban Lando Norris eltörte Max Verstappen serglegét, most a fején fogja viselni a herendit. Dr. Simon Attila szerint a tavalyi események egy fantasztikus együttműködéshez vezettek. Homologizált sisak, nincs rajta porcelán bevonat. Norris már sokszor bocsánatot kért, ígéri, vigyázni fog, de ugyanúgy fog ünnepelni, ahogy eddig.

„A tavalyi esemény fantasztikus kimeneteleként most örömmel mutathatjuk be ezt a remek együttműködést. Ha az a díj nem törik el, most nem lennénk itt” – mondta a el a sajtó képviselőnek dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója Herenden azután, hogy Lando Norrisnak megmutatták a porcelánkészítés minden mozzanatát Magyarország történelmi üzemében.

„Szeretek mindenféle művészetet, annak ellenére, hogy nincs tehetségem hozzájuk, tudom értékelni. Sokszor elnézést kértem már a tavalyi nem szándékos esetért, de úgy éreztem, hogy emellett szeretnék valami maradandót is alkotni. Fontos, hogy egy versenyzőnek kifejező sisakja legyen, és ebben a helyzetben ez a lehető legkifejezőbb sisak” – ezt már Lando Norristól hallhattuk.

A sisak mintázata 15-16. századi erdélyi hímzési minta, melyet olyan távol-keleti motívumokkal ötvöztek, mint a madarak, lepkék és méhecskék. Teljesen kézzel készült a festés Herenden, természetesen nem porcelánalapra, vagy bevonatra, hiszen úgy nem viselhetné a versenyen. Egy homologizált sisak héjára készült el a dekor, ezután szerelték össze, megkapta a bélést, a rostélyt és a légterelő átlátszó elemeket.

A sisakot most hétvégén, a 2024-es Magyar Nagydíjon fogja viselni Lando Norris, a verseny után pedig aláírásával ellátva elárverezik itthon. Dr. Simon Attila azt is elárulta, hogy a Jónak lenni jó alapítvány számára szeretnék majd felajánlani az így befolyt összeget.

„Mindenképp örülök ennek az együttműködésnek, maradandót alkottunk. Annyi biztos, hogy ezek után is ugyanígy fogok ünnepelni, ha dobogóra kerülök, de azt megígérhetem, hogy jobban fogok figyelni a díjakra”- tette még hozzá Lando Norris a herendi sajtótájékoztatón. Nagy öröm és büszkeség, hogy a brit pilóta sisakján magyar minta díszeleg, amit a közvetítésben is elég sűrűn láthatunk majd.

A Forma-1-es versenyzők sisakjainak a legszigorúbb biztonsági előírásoknak kell megfelelniük. Több gyártó készít megfelelő sisakot, Norris Fernando Alonosóhoz, Lewis Hamiltonhoz, Charles Leclerc-hez stb. hasonlóan a Bell eszközét használja. A sisak szerves része a biztonsági felszereléseknek, a lehető legnagyobb védelmet kell biztosítania, miközben a lehető legkönnyebbnek kell lennie. Tűzálló, de az óriási erőhatásokat is el kell viselnie. Az FIA által elfogadott sisakok külső héja karbonszálas műanyag, majd egy tűzálló réteg és szivacsozás a belső fele. Szellőztetéssel látják el őket, a rostélyoknak pedig magas tempót, közel 400 km/h-t is ki kell bírniuk anélkül, hogy felnyílnának. A sisakok ütés- és tűzállóságát is tesztelni kell az FIA8860-2018 ABP homologizációs engedélyéhez.