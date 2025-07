Szokatlan felvezetést kapott a Forma-1-es Belga Nagydíj, ugyanis a 80 perces esőszünetet és az azt követő, 44 körös futamot megelőzően nem az elmúlt évekből jól ismert főcím csendült fel a világközvetítés elején.

Az intró alatt mostanáig Brian Tyler szerzeményét hallhattuk, ezúttal viszont az a darab biztosított zenei aláfestést, amit Hans Zimmer komponált az F1 című filmhez, ami Brad Pitt és a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton közös produkciójaként híresült el.

Íme, a legújabb intró:

The opening titles with a Hans Zimmer twist! 🎶



Bringing the #F1TheMovie soundtrack to race day in Belgium!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/IPzCoDpAeN