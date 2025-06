A mögöttünk hagyott hétvégén a legnagyobb rajongók már elzarándokolhattak a mozikba, hogy megnézzék a Brad Pitt főszereplésével készült F1-filmet. Mi is megtettük ezt, élménybeszámolónk ide kattintva olvasható:

Egy új filmnél természetesen mindig kérdéses, hogyan fogadja azt a közönség. Az biztos, hogy ennél a produkciónál nem aprózták el a reklámkampányt, ennek részleteit saját szemünkkel is láttuk. Úgy tűnik, ez be is vált, ugyanis

Brad Pittnek ilyen sikeresen kezdő mozifilmje még nem volt.

A moziba kerülés hétvégéjén nem kevesebb mint 144 millió dolláros (49 milliárd forintos) bevételt hozott a konyhára a film, és a cikkünk megszületésekor még csak az amerikai, valamint az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika)-adatok voltak elérhetőek.

Az F1-film ezzel természetesen kiemelkedik a közelmúlt valós ihletésű autóversenyzős filmjei közül is. Az 1976-os Niki Lauda‒James Hunt-párharcot feldolgozó Rush összesen termelt 95 millió dollárt, míg Az aszfalt királyai 225 millió dollárig jutott. Minden esély megvan tehát rá, hogy az F1 az egyik legsikeresebb autóversenyzős film legyen.

Persze ahhoz, hogy ezt a készítők is így lássák, kell még egy jó pár hét. Az alkotás ugyanis becslések szerint 200-300 millió dollárba került, azaz eddig csak a bekerülési költség felét hozta vissza.