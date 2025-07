A mclarenes Oscar Piastri nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat csapattársa, Lando Norris és a Ferraris Charles Leclerc előtt. Az ardenneki futam nem tartozott a legizgalmasabbak közé: a mezőny gyakorlatilag alig ment a járhatatlan körülmények miatt vízen, a száraz idő beköszöntével pedig a stratégiai lehetőségek is kb. nullázódtak. Minden lényeges a rajtnál, valamint a száraz gumikra váltásnál dőlt el.

A Brit Nagydíjjal ellentétben itt nem hozott kiszámíthatóságot az időjárás, csak késedelmet. A 44 körös száguldás nedves körülmények között vette volna kezdetét a Spa-Francorchamps versenypályán. A rajt előtt szakadt az eső, és mivel a mezőny még nem autózott így a hétvégén, a felvezető kört a biztonsági autó mögött tették meg. A rajtrács 16 pilótájához csatlakozott az a négy versenyző is – köztük a ferraris Lewis Hamiltonnal -, akik a bokszutca végéről rajtoltak.

A volna szó nem volt véletlen: a futam nem kezdődött el időben, a biztonsági autós felvezető kör alatt döntöttek is arról, hogy felfüggesztik a rajtprocedúrát, és piros zászló hatálya alatt álltak az események. A tervezett rajt után 15-20 perccel ráadásul egy, a korábbiaknál is komolyabb esőfelhő érkezett, jócskán megakasztva a lebonyolítást.

Az első napsugarak egy órával a tervezett rajt után jelentek meg az égen, és az eső is alábbhagyott. Végül 16:20-ra írták ki a rajtot, és mivel az FIA tájékoztatása szerint csak megszakított futamnál él a lebonyolításra fenntartott bruttó három órás időablak, de az első piros zászló hivatalosan nem szakította meg a versenyt, ezért joggal várhattuk, hogy csak lezavarják a teljes versenytávot.

A mezőny a bokszutcából rajtolt végül el, a biztonsági autó mögött. A rajtot szó szerint kell venni, ez a kör – illetve a következő három safety car mögött töltött is – beleszámított a versenytávba. Végül az ötödik kör elején repülőrajttal elengedték a mezőnyt a mclarenes Lando Norris vezetésével. A pálya még vizes volt, de bizonyos pontokon elkezdett már száradni.

Oscar Piastri közel maradt az élen kezdő csapattársához, és az első adandó alkalommal át is vette a bajnoki éllovas a vezetést.

Norris magának is köszönhette az első hely elvesztését: már a harmadik szektorban elkezdte nyomni a restartkor, lemerítve akkumulátorát, így kb. védelem nélkül állt az Eau Rouge-Raidillion kanyarkombináció utáni egyenesben, szélárnyékban, jobban töltött akkumulátorral érkező Piastrival szemben.

A brit kérdezte is, hogy miért nem volt töltöttsége, később pedig válaszoltak is, hogy a korai elindulás miatt lehetett.

LAP 5/44



Piastri immediately makes his move and seizes P1 up the Kemmel Straight 💪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/D5UtMuTb13