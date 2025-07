Már-már megszokhattuk, hogy egy-egy gyengébben sikerült időmérő után az istállók kihasználják a lehetőséget arra, hogy pilótájuk autóját újrahangolják, és adott esetben különböző erőforráselemeket is cseréljenek bennük. Ezzel elkerülhetik a későbbi büntetéseket, ilyenkor pedig kevésbé fájnak a szankciók.

A Forma-1-es Belga Nagydíj időmérője egész sokaknak kínált erre lehetőséget. A Mercedest terelgető Andrea Kimi Antonellinél egészen hamar megtudhattuk, hogy ezt tervezik, de nem ő lesz az egyetlen, akivel ezt eljátsszák és aki emiatt csak a bokszból vághat neki a 44 körös versenytávnak.

Az időmérőn eredetileg 18. helyen záró Antonelli mellé csatlakozni fog a 16. pozícióban záró Lewis Hamilton, valamint a 19. Fernando Alonso is. A brit Ferrarijába bekerült az ötödik V6-os motor, turbó, hőenergia-visszanyerő, fékenergia-visszanyerő, a harmadik akkumulátor és vezérlőelektronika. Alonso Aston Martinjában az akksi és a vezérlőelektronika érintetlen maradt, de a többit nála is újra cserélték, ahogy Antonelli esetében is.

A sorhoz végül Carlos Sainz is csatlakozott. A Williams spanyoljánál „csak” aerodinamikai beállításváltoztatás történt a parc fermé időszakban, de ez is bokszutcai rajtot ér az időmérőn szerzett 15. rajthely helyett.