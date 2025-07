Szombaton – félig-meddig meglepetésre – Max Verstappen megszerezte a pole-t a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjra, ezzel esélyt kapott, hogy csökkentse már eleve tetemes hátrányát az élen álló két McLaren-pilótához képest, de a silverstone-i futam nagyon nem úgy alakult, ahogy a holland szerette volna.

A négyszeres világbajnoknak az eső tett be, a Red Bullt nem ilyen körülményekhez állították be, a holland a rádión már a „vezethetetlen” kifejezést hangoztatta, amit egy rá nem jellemző megpördülés is aláhúzott.

„Nem tudtam, mire számítsak [az esőben], de már az első körtől nagyon nehéz volt. Nagyon nem volt meg a balansz. A végén a gumik is sokkal jobban koptak, főleg a McLarenekhez viszonyítva. Ők más szinten mentek ma” – nyilatkozta a futam után.

Miközben Lando Norris nyert, Oscar Piastri pedig a 2. hellyel hozott újabb pontokat, a végül az 5. helyen beérő Verstappen lemaradása 69, illetve 61 pontra nőtt. A Red Bull versenyzője kimondta, ami már eddig is egyértelműnek tűnt, az ötödik bajnoki címre nincs esélye idén, ő kiszállt az egyéni küzdelemből:

„Ennyi, lépünk tovább a következő futamra. Nincs vesztenivalóm, de előrébb sem jutok már. Nem vagyok versenyben a bajnoki címért, úgyhogy minden egyes futam önmagáról szól majd ezután, versenyenként kell hozni a maximumot. A McLarennel nem bírunk, de a maihoz hasonló napokon a lehető legtöbb pontot illene hozni” – mondta.