Ugyan sokáig vezette a kaotikusra sikeredett Forma-1-es Brit Nagydíjat, mégsem Oscar Piastrit intette le győztesként a kockás zászló. A világbajnoki tabellát vezető McLaren-pilótának be kellett érnie a második hellyel, ugyanis azt, hogy befékezett Max Verstappen előtt a biztonsági autós újraindításnál, tíz másodperces időbüntetéssel „díjazták” a versenybírók.

Nagy port kavart a büntetés, ráadásul nemcsak Piastri, hanem az eset elszenvedő alanyaként még Verstappen is kifogásolta azt. A négyszeres világbajnok nem rejtette véka alá a véleményét azzal kapcsolatban, hogy „extrémnek” gondolja az ítéletet, ami mögött némi elfogultságot is sejt.

A McLarent irányító Andrea Stella szerint azonban épp a Red Bull címvédője a hibás azért, hogy Piastri megütötte a bokáját Silverstone-ban. „Túlságosan szigorú volt a büntetés, a versenyfelügyelők sok mindent nem vettek figyelembe” – idézte az olasz csapatfőnököt a GPblog.com. „Először is nagyon későn hívták ki a biztonsági autót, így a versenyzőknek nem sok idejük maradt az újraindításnál, amikor a gumik és a fékek hőmérséklete mindenki esetében a felére csökken.”

Szerinte Piastrival is ez babrált ki, és ezért eredményezett hirtelen lassulást az, hogy a fékre lépett – a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) adatai szerint a 218 km/órás sebesség 52 km/óráig esett be. „Az 50 bar (59,2 psi) féknyomás az, amit biztonsági autós fázis alatt fékezés és gyorsítás esetében látni szoktunk. Azt még meg kell vizsgálnunk, hogy a többi pilóta is rosszabbnak látta-e a körülményeket, mert tudjuk, hogy egyes versenyzők vezetési stílusához hozzátartozik az a képesség, amivel annak látszatát tudják kelteni, hogy mások súlyos szabálysértést követtek el, holott nem is” – célozgatott Verstappenre Stella.

Gyakorlatilag megfeleződött a különbség az egyéni bajnokságban a két McLaren-versenyző között azzal, hogy Piastri az eset miatt az első helyett csak a második helyen ért célba.