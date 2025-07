Akármennyire kaotikus volt a Forma-1-es Brit Nagydíj, a McLaren kettős sikerét nem fenyegette veszély. A győzelem sorsáról azonban egy büntetés döntött, ami után Lando Norris látta meg elsőként a kockás zászlót, amivel az idei negyedik és pályafutása nyolcadik győzelmét aratta a brit.

A világbajnoki pontversenyben ugyan továbbra is Oscar Piastri áll az élen, nyolc pontra csökkent a hátránya azzal, hogy a tíz másodperces időbüntetése miatt be kellett, hogy érje a második hellyel. A dobogó legalsó fokára a sauberes Nico Hülkenberg állhatott fel, ráadásul a rutinos német pályafutása során először pezsgőzhetett – 239 futamot várt rá.

Az 52 körös silverstone-i verseny leintése után 2009 világbajnoka, Jenson Button készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Gyönyörű, azt hiszem, mindig is erről álmodtam” – mondta az első hazai sikerét követően Norris. „A bajnokságon kívül ez az, amit el akartam érni, és rendkívül büszke vagyok rá. Minden itt kezdődött számomra, és most hála az égnek eljött az én időm. Hihetetlen verseny volt, ugyanakkor stresszes is, mint mindig, de a szurkolók támogatása ma mindent megváltoztatott, szóval köszönöm nekik.”

„Ilyenkor mindent elfelejtesz, amire a verseny előtt gondolsz. A lényeg, hogy ne rontsd el, ez az első számú szabály. Az utolsó néhány körben már csak a szurkolókat néztem, és próbáltam kiélvezni a pillanatot, mert lehet, hogy soha többé nem lesz rá alkalmam, bár remélem, hogy mégis. Ezeket az emlékek viszont örökké velem lesznek.”

„Egyébként ez volt a lehető legstresszesebb verseny” – folytatta a 25 éves pilóta. „Oscarnak is jó versenye volt, és minden elismerésem az övé, mert végig gyors volt.”

Norrisszal ellentétben Piastri érezhetően visszafogottan állt a kamerák elé. Az ausztrál már verseny közben sem értett egyet a büntetésével, és a további szankcióktól tartva szűkre fogta a biztonsági autós újraindításnál történteket.

„Nem fogok sokat mondani róla, mert még bajba kerülhetek” – zárta rövidre.

„Nico nagyszerű munkát végzett, azt hiszem, az övé volt a nap fénypontja” – dicsérte ellenfelét, majd ismét rákérdeztek a büntetésére: „Nem fogok beszélni róla, mert bajba kerülök. Még mindig szeretem Silverstone-t, még ha ma nem is annyira…”

„Jó érzés, de végülis régóta készültem rá, nem igaz?” – kezdte némi öniróniával Hülkenberg, aki a 19. rajtkockából indulva kapaszkodott fel a harmadik helyre. „Mindig is tudtam, hogy megvan ez bennünk, megvan ez bennem, valahol. De micsoda verseny volt! Gyakorlatilag az utolsó helyről jöttünk, és megint megcsináltuk azt, amit az előző hétvégén. Eléggé szürreális, hogy őszinte legyek.”

„Nem tudom, hogy történt mindez, de nyilvánvaló, hogy az őrült, változékony körülmények is közrejátszottak. A verseny nagy része a túlélésről szólt. Csak a megfelelő döntésekkel, a megfelelő gumiválasztásokkal, valamin azzal maradhattunk talpon, hogy nem hibáztunk. Egészen hihetetlen!” – beszélt a versenyéről a 37 esztendős német.

„Egészen az utolsó bokszkiállásig kételkedtem benne, de amikor hallottam, hogy plusz egy körrel elég nagy előnybe kerültem Lewisszal szemben, arra gondoltam, hogy most sikerült egy lélegzetvételnyi előnyhöz jutni. Utána gyorsan elkezdte a felzárkózást, szóval nyomás alatt voltam. Intenzív verseny volt, de mi nem törtük össze magunkat, nem hibáztunk, és ezzel nagyon-nagyon elégedett vagyok.”

„Arra gondoltam, mindent beleadok a hazai közönsége előtt, és úgy voltam vele, bocsánat, srácok, de ez az én napom is” – fordult Norrishoz. „Nagyon örülök.”