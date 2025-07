A Q1-ben még a kiesés szélén táncolt Lewis Hamilton, aztán úgy tűnt, akár a pole-pozícióra is lehet esélye a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzésén. A hétszeres világbajnok csapattársával, Charles Leclerc-rel, továbbá a McLaren párosával és a mercedeses George Russell-lel egyetemben lecsúszott a rajtelsőségről: végül az ötödik lett, igaz, alig több mint két tizedmásodperccel kapott ki Max Verstappentől.

Hamilton sorsát az utolsó pár kanyar pecsételte meg, ezt maga a 40 éves versenyző is bevallotta, ahogyan azt is, hogy tudja, a harmadik sorból nehéz dolga lesz, ha a győzelemért akar harcolni. Tegyük hozzá, a tét már a hétvégét megelőzően is óriási volt, ugyanis az elmúlt tizenkét alkalommal – beleértve a 2020-ban rendezett második silverstone-i futamot, a 70. Évforduló Nagydíjat – dobogóra állhatott a hazai közönsége előtt. Ezzel szemben az idei évben – annak ellenére, hogy ez már az idény 12. versenyhétvégéje – még csak sprinteken tudott a legjobb három között végezni.

„Elég jó időmérő volt, és összességében ez a hétvége is jól sikerült eddig” – kezdte a Sky Sports F1-nek adott interjúját. „Határozottan komfortosabban éreztem magamat a beállításokkal és az autó egyensúlyával. Az utolsó kanyarig azt hiszem, még a második hely is elérhető közelségben volt, de volt egy kis alulkormányozottságom, így veszítettem valamivel több mint egy tizedet.”

„A Q3-as második körök során a Red Bull szokás szerint a semmiből bukkant fel, és nagyon gyors. Már meg sem lep” – tért ki a pole-pozíciós Verstappenre.

„A Q1-ben csak egy körre elég üzemanyagunk volt, miközben még volt hátra idő. Nagyon kockázatos volt, és határozottan nem dolgoztunk a legjobban, de a következő két etapot jobban hoztuk le” – folytatta, majd a futamra is előretekintett. „Azt hiszem, nagyon nehéz lesz legyőzni a McLarent és a Red Bullt, de ha van akarat… Holnap mindent bele fogok adni, igaz, van egy kis lemaradásunk ahhoz képest, ahol lenni szeretnénk, de ott az időjárás és a nagyszerű közönség…”

