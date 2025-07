Felhős időben, 19 Celsius-fokos levegő- és 25 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2025-ös szezon 12. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Silverstone-ban. A harmadik szabadedzés eredményei nem voltak mérvadóak, mivel piros zászlók zárták a szakaszt, de volt egy olyan incidens, ami miatt kiosztottak egy tíz rajthelyes büntetést Oliver Bearmannek.

Miközben Gabriel Bortoleto azt próbálgatta, jól összerakták-e a Kick Saubert a szerelők, a Q1 elején máris szemerkélő esőről számoltak be a versenyzők. Ez azonban még kevés volt ahhoz, hogy elfelejtsük a slick abroncsokat.

A szakasz első kiesője Franco Colapinto volt. Az Alpine argentin versenyzője a célegyenesre fordító kanyarban megforgott és a falat is érintette. Onnan ugyan ki tudott jönni önerőből, de nem sokkal később mégis félreállt a pályán, így jött a piros zászló.

