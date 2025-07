Fura módon zárult a Forma-1-es Brit Nagydíj harmadik szabadedzése. A gyakorlás végén Gabriel Bortoleto autótörése miatt előkerült a piros zászló, majd ezt követően Oliver Bearman is bajba keveredett. A brit pilóta sietősen haladt vissza a bokszba, majd a fékre lépett, a szűk helyen megforgott és falba állította a Haas orrát. A kár nem volt nagy, némi hiánnyal, de Bearman – aki egyébként a hideg fékeket okolta problémaként – visszatért a garázsához.

Ollie Bearman clatters into the barriers on the pit entry 💥



Catch up with all the key action from FP3 ⤵️#F1 #BritishGP — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

Aki jól figyelte a fenti sorokat, annak már most összeállhatott, hogy miért is indult vizsgálat, majd miért is büntették meg Bearmant. A pilóta ugyanis sietett, azaz nem vette figyelembe a piros zászlós jelzést, aminél nagyobb vétek nemigen létezik az autósportban. A stewardok megállapították, hogy a balesetes körén még gyorsabban is haladt az adott szakaszon, mint máskor. Ki is osztottak az újoncnak egy tíz rajthelyes büntetést, valamint négy büntetőpontot.

Utóbbival a jogsijában lévő egységek száma rögtön nyolcra nőtt – az egy futamos eltiltás 12 pont elérésekor jár. Bearman korábbi büntetőpontjai egyébként novemberig nem törlődnek, azaz a fiatal versenyzőnek 9 futamot kell lehoznia komolyabb balhék nélkül.