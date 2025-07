Csak a harmadik rajtsorba kvalifikáltak a Ferrari versenyzői a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérőjén, holott az olasz istálló az idei eddigi legjobb esélyekkel pályázott a pole-ra – igaz, hatodikként végezve Charles Leclerc is csak 229 ezredmásodperccel csúszott le a rajtelsőségről.

A monacói esetében már a levezető körén érezhető volt a mérhetetlen csalódottsága. „B*ssza meg, b*ssza meg, b*ssza meg, b*ssza meg! Kib*szott sz*r vagyok, kib*szott sz*r vagyok! Az vagyok” – szajkózta a csapatrádión.

