A Forma-1-ben az elmúlt pár évben a régi partner Mercedes, valamint az Aston Martin gépei váltják egymást a biztonsági és orvosi autó szerepében – a brit gyártó jelenleg a brit versenyzöldre festett Vangate-et, a németek a Mercedes AMG GT R Black Seriest (4 literes V8-as motor, hátsókerék-hajtás, 730 lóerő, 325 km/órás végsebesség) adják a safety car sofőrje, Bendt Mayländer alá.

A Mercedes biztonsági autói hosszú ideig – a kilencvenes évektől – hagyományosan ezüst(metál) színben léptek pályára, amikor kellett, ám 2021 óta pirosban futnak a háromágú csillagot viselő járgányok.

Mostanra megszoktuk, ám a hétvégén újabb változás jön: a vörös helyett narancsmetál fényezést visel majd a biztonsági és az orvosi Merci is.

The Safety Car looks a bit different this weekend in Silverstone. #AMuS #F1 #BritishGP @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/QbrDlSIfHg

The (British Grand Prix) future is orange for Mercedes! 🧡

The Mercedes-AMG safety car gets a fresh lick of sunset beam orange paint for the weekend to celebrate the CONCEPT AMG GT XX.

The W16 also gets a hint of orange on the engine cover 👀 pic.twitter.com/kS9rlQhGNJ

