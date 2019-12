„Nem igazán, nem is vagyok szimulátorversenyző alkat. Persze, volt már rá példa néhány alkalommal, de jellemzően ismerem a pályákat, és a megismerés célját is szolgálják a csütörtöki pályatesztek – ennyi pedig elég is. Ha új pályáról van szó, az nyilván nagyobb felkészülést igényel; szimuláción már a hanoi pályával is megismerkedtem, ami jelent némi segítséget, de több időre is van szükség ehhez a felkészülési formához.”

Nem találja furcsának, hogy úgy kell tűzállót öltenie, hogy lehet, nem is jut Önnek szerep a verseny folyamán?

„Egy kicsit igen, de ez is része a munkámnak. Sosem lehet tudni, mikor kell dolgoznod, folyamatosan készenlétben kell állnod. Ugyanez elmondható a sportbírókról és a tűzoltókról is: viselniük kell a tűzálló overált, ha kell dolgozniuk, ha nem. Ez alapvetően normális is, sőt jó érzés is egy versenyzői overált viselni. Mondom ezt annak ellenére, hogy egy néhány ezer hétvégén már viseltem…”

Melyik volt az eddigi legjobb biztonsági autója?

„Már vagy 20 éve vezetem a biztonsági autót, de eddig mindegyikben megláttam valami különlegest. Nyilván a modern technikák a leggyorsabbak és a legkezelhetőbbek – utóbbi szempontból nagyon is jók ezek a kocsik, már-már hasonlítanak egy kicsi versenyautóra. Nem tudnék egyre rámutatni, ami ne lett volna jó, mert mindig is az adott kor legfejlettebb technikájával dolgoztunk.”

Mit gondol arról, hogy néha a versenyzők arra panaszkodnak, hogy túl lassan megy?

„Ismerem a problémát, de a válasz egyszerű: ez egy biztonsági autó. Persze, érthető az ő álláspontjuk is, mert dolgozik bennük az adrenalin, és mindig nagyon keményen akarják nyomni, hogy nyerjenek. Amikor pedig előttük van a Safety Car, általában nem örülnek, de nyilván nem azt kérdőjelezik meg, hogy minek van egyáltalán. Igen, panaszkodnak, de én ezzel együtt tudok élni, és nem úgy fogom fel, hogy ez a személyem ellen szólna. Szerintem rendben van ez így.”

ISMERD MEG A FORMA-1 BIZTONSÁGI AUTÓJÁT:

20 éve vezeti a biztonsági autót a Forma-1-ben. Mit gondol az akkori F1-es évekről, illetve a jelenlegi időszakról?

„Elég szerencsének mondhatom magam, mert én folyamatosan a V8-as vagy a V10-es motor hangját hallgatom. Ugyanakkor remek látni, hogy a hathengeres motorok is milyen ütemben fejlődnek. Egészen hihetetlen, mind vezethetőség, mind gyorsaság szempontjából. Amellett pedig, hogy gyorsak az autók, rengeteg leszorítóerőt termelnek, ezzel technikailag nagyon magas szintet képviselve. Minden korszakot kipróbáltam: amikor Schumacher Häkkinennel meccselt, akkor is, és amikor Alonsóval, akkor is, és így tovább… Azt kell, hogy mondjam, minden korszak nagyszerű, így a mostani is. Különösen az idei évben, annak is a második felében láthattunk remek versenyeket, nagyszerű előzéseket és eszméletlen csatákat. Ez fontos a sportnak. Ami pedig a hangot illeti: most már lehet beszélgetni a pálya mellett, ez húsz évvel ezelőtt lehetetlen volt, akkora volt a motorok hangja. Szeretem a motorok zaját, de amikor a péntektől vasárnapig egyfolytában hallgatjuk, azért eléggé hangos. Ez már egy másik korszak. Örülök, hogy ezeknek így részesei lehettem és lehetek. A ’90-es évek közepén, amikor különböző kategóriákban versenyeztem, többek között Forma-1-es betétfutamokon is, majd láttam a 2000-es éveket is, és még most is itt vagyok, ez pedig mesés.”

Nem bánja, hogy befejezte a versenyzői pályafutását, hogy a biztonsági autót vezesse?

„Nem mondanám azt, hogy emiatt hagytam abba. Azért vállaltam el, hogy beülök a biztonsági autóba, ezzel a versenyzés másik oldalának részévé válva, mert akkoriban nehéz időket éltem meg. Rájöttem arra, hogy a biztonsági autó sofőrje még hosszú-hosszú éveken át lehetek, míg a versenyzés egy olyan történet, ami egyszer úgyis a végéhez ér. Problémáim voltak a lábaimmal többek között, ezért döntöttem úgy, hogy a biztonságos módját választom annak, hogy a versenyzés közelében maradjak. Bár továbbra is itt vagyok, bevallom, valamilyen formában azért hiányzik a versenyzés is, de sosem mondom azt, hogy visszavonultam. Ha valaki holnap versenyezni akar velem, állok elébe, csak egy tesztet kérek előtte. A legfőbb probléma az, hogy többé-kevésbé időm sem maradt a versenyzésre.”

A 2007-es Európa Nagydíjon nem sokon múlt, hogy Vitantonio Liuzzi eltalálja Önt. Emlékszik más, hasonlóan necces szituációra?

„Nem, ilyesmire nem. Ez olyan helyzet volt, amiben akár érintett is lehettem volna. Szerencsére a megfelelő másodpercben pillantottam a visszapillantó tükörbe, és láttam, hogy egy autó kicsúszik. Amikor realizáltam, hogy az aquaplaning-hatás okozza ezt, gyorsan a kanyarba siettem. Szerencsére jó helyzetben voltam ahhoz, hogy elkerüljem az ütközést. Ha nem így történt volna, hatalmas baleset lett volna a vége, mert valósággal repült az irányunkba Liuzzi autója. Ez egy rendkívüli eset volt, egyúttal egy különleges és szerencsés pillanat, mert végül semmilyen galiba nem kerekedett ki belőle.”

Esőkáosz a 2007-es Európai Nagydíjon. A necces eset 6:35-től látható.

Volt már olyan, hogy úgy érezte, eldobja az autót, és csak hajszálon múlott a baleset?

„Néhány alkalommal volt már rá példa. Esős körülmények között különösen feszegetem a határokat. Szerencsére mindig jól alakultak a dolgok, de fontos, hogy tudd, hol vannak a határaid és az autód határai. Az autó segít nekem, ezért mindig biztonságos a pályán menni vele. Ez azért előnyös, mert tényleg a határon kell vezetni sokszor.”

Mi volt az eddigi legviccesebb élménye a biztonsági autóban?

„Az egyik legmókásabb történet egészen biztosan 2001-ben, a Mercedes SL55 bemutatója körül volt. Hockenheimben az első sikánnál felvettem Michael Schumachert, aki a verseny végéig ott várt engem a pályabírókkal. Ekkor egy nappal a Mercedes SL55 és a biztonsági autónk globális bemutatója előtt voltunk. Korábban még senki nem látta ezt az autót. Kérdezte is, miután beszállt, hogy melyik ez az autó, én pedig válaszoltam neki, hogy ’ez az új SL55, amit holnap fognak hivatalosan bemutatni’. Integetett a rajongóinak, és ekkor a Mercedesnek egy szemfüles fotósa lefényképezte őt, hála Istennek. Egy héttel később ugyanis, miután Magyarországon világbajnok lett, beküldte a fotót egy autós magazinba, azzal a szöveggel, hogy ’Gratulálunk a negyedik világbajnoki címhez!’. És ült egy Mercedesben a piros overáljával, onnan integetett – érdekes látványnak számított akkoriban. Ez egy eléggé vicces szituáció volt, a mai napig emlékszem rá.”

Milyen az utcai autója?

„Egy gyönyörű autó szerencsére: egy Mercedes-AMG GT 63 S. Szerintem egy nagyon erős utcai sportautó, ami hihetetlenül jól húz, és belül is egészen hihetetlen dolgok vannak… Nem is kell mondanom, elég csak látni és ismerni az autót, és egyértelművé válik, miért a mindennapjaim fénypontja, amikor beleülök.”

Melyik F1-es országban a legrosszabb a közlekedési kultúra? Melyikben a legjobb?

„India a valaha volt legrosszabb tapasztalatom, elképesztő dolgokat láttam ott… Európában pedig általánosságban a legjobb, elég biztonságos, de ha rá kellene böknöm egy országra… Legyen az Németország! [nevet – szerk.]

És milyennek találja Magyarországon?

„Eléggé közel van az itteni közlekedési kultúra a németországihoz. Talán a hirtelen cselekvő emberekből több van, de egyébként a szabályok és a tapasztalatok terén sok az egyezés. Szeretek vezetni Magyarországon, mert nem annyira lassú a ritmus.”

NÉZD MEG VIDEÓN AZ F1 BIZTONSÁGI AUTÓIT:

Idén is díjazták a legjobb magyar autóversenyzőket A TOP50 Magyar Autóversenyző gálaesten – amit ezúttal a Bálnában rendeztek – az Autósport és Formula Magazin szerkesztősége ismertette a 2019-es listát. Idén a legjobb magyar a frissen világkupa-győztessé koronázott Michelisz Norbert lett – öt év alatt már negyedjére érdemelte ki ezt az elismerést –, mögötte Vincze Ferenc országos ralibajnok, valamint Szabó Krisztián ralikrossz-világbajnoki induló végzett. A rendezvény díszvendége pedig Bernd Mayländer, a Forma-1-es biztonsági autó sofőrje volt, akit Motorsport Szív-díjjal tüntettek ki.