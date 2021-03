Jó dolga lesz idén a Forma-1-es biztonsági autó állandó sofőrjének, Bernd Mayländernek: több mint 20 év után idén már nemcsak Mercedest, de egy Aston Martint is terelgethet a világ versenypályáin, a legjobb autóversenyzők előtt.

A Vantage mellett megmarad régi munkaeszköze, a Mercedes-AMG GT R is, ám a safety car idén nem a megszokott ezüstszürke színben fog csillogni: élénkvörös lesz az autó, köszönhetően egy, a Mercedes Forma-1-es csapatánál is megjelenő szponzornak. A piros színű biztonsági autó nem példa nélküli az F1-ben: tavaly, a Ferrari 1000. versenyén, a Toszkán Nagydíjon is vörösbe borult a Mercedes.

A GT R mellett az orvosi autó egy Mercedes-AMG C 63 S Estate lesz, melyet a tisztséget szintén hosszú ideje betöltő Alan van der Merwe vezet majd. A szezon során felváltva jutnak szerephez az Aston Martinok és a Mercedesek: a sort a brit márka autóival kezdik Bahreinben.