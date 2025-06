Ugyan a pénteki balesete után Charles Leclerc csak az utolsó szabadedzésen végezhetett érdemi munkát, a monacói úgy gondolja, esélye lett volna arra, hogy megszerezze a pole-pozíciót a Forma-1-es Kanadai Nagydíjra. Az időmérő edzésen azonban belehibázott az utolsó körébe egy (akkor) abszolút leggyorsabb első szektor után, így azonban csak a nyolcadik helyen végzett.

„Nagyon el vagyok kenődve, mert nem érzem, hogy a pénteki nap bármilyen hatással lett volna a mai rossz teljesítményemre” – nyilatkozott csalódottan a Sky Sports F1-nek. „Az utolsó Q3-as körömben mindent összeraktam a 6-os és a 7-es kanyarig, ahol Isack 100-150 méterrel volt előttem. Nem tartott fel, az egyszer biztos, de a piszkos levegő és a falak közelsége elveszítettem az autó hátulját.”

