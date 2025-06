Helyi idő szerint 16 órakor, a szabadedzéseken tapasztalt körülményekhez hasonlóan napos, de enyhe időben – 21 Celsius-fokos levegő-, 45 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es szezon 10. fordulója, a Kanadai Nagydíj időmérő edzése a montreali Ile Notre-Dame-on, azza Miasszonyunk-szigeten fekvő Gilles Villeneuve pályán.

A Q1 18 percét a williamses Alex Albon kezdte, de utána csapattársa és mások is kifutottak, a mezőny második felébe tartozó pilóták már a C6-os, piros jelzésű lágy gumikon kezdtek.

A tapadás nem volt az igazi, többen is hibáztak itt-ott, az első nekifutások után a hétvégén végig erős mercedeses George Russell volt a leggyorsabb. Az Aston Marin versenyzői eltérő gumikon voltak gyorsak, a hazai versenyző Lance Stroll a lágyakon, Fernando Alonso a közepeseken lett a 2. és a 3., mielőtt a ferraris Charles Leclerc lenyomta volna őket.

Out come the drivers and qualifying is GO 🤩 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/wGCvvmVupG

A szakasz közepére a Red Bull-os Max Verstappen állt az élen a lágyakon, ám Alonso a közepeseken még gyorsabb tudott lenni.

Albon szokatlan, keserves hibával szembesült: a motorborítás bal oldalát egyszerűen leszakította a légáramlat – a thai-brit pilóta FW47-eséről elszabadult alkatrészek miatt elő is került a piros zászló.

Here's the moment Albon's engine cover flew off 👀 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/KCFTnog4Je

A takarítást követően pontosan 5 és fél perc maradt a folytatásra, a kiesőzónában ekkor Carlos Sainz, Pierre Gasly, Albon, Oliver Bearman és Nico Hülkenberg állt.

Az utolsó percekben a mclarenesek álltak az élre, Albon is nagyot javított, miközben a 100. F1-es hétvégéjét töltő Cunoda Juki egyre lejjebb csúszott. A japán végül megúszta a kiesést – bár az utolsó edzésen piros zászlós előzés miatt összeszedett 10 helyes büntetéssel eleve vesztes helyzetben volt –, búcsúzott viszont a sauberes Gabriel Bortoleto, a Sainz, Stroll, a Racing Bulls-os Liam lawson és alpine-os Pierre Gasly.

A másik Red Bull-ifjonc, Isack Hadjar szinte garantált magának egy büntetést, amikor feltartotta, fékezésre kényszerítette a Williams spanyolját – gyorsan meg is született a döntés, a francia 3 helyes rajtbüntetést kapott.

A Q2 15 percét Verstappen kezdte, a holland ment ki elsőként, méghozzá a közepes gumikon, a mclarenesek a lágyakon sem voltak gyorsabbak nála. A ferrarisok a 4-5. helyre soroltak be, 5 perccel a szakasz vége előtt Leclerc ugyanakkor az élre állt.

Az utolsó nekifutásoknál Cunoda, Bearman, Hadjar, Ocon és Hülkenberg volt veszélyben, de még minden nyitott volt. A középső szakasz végén kiesett Cunoda, Colapinto, Hülkenberg, Bearman és Ocon, a leggyorsabb Russell volt, bár az angol a visszajátszások alapján a bokszutca kijaránál szabálytalanul előzött.

Bár az edzéseken és az első két szakaszban is ígéretesnek bizonyult közepes keverékű Pirelli, a Q3-ra első nekifutásra lágyakon mente ki a pilóták.

Norris elsőre elrontotta az utolsó sikánt, Piastri állt az élre, Verstappen viszont nála is gyorsabb volt 25 ezreddel. A McLaren angolja viszont másodikra is csak az 5. helyet hozta.

Norris bails at the final corner on his first run 👀

He'll have one more chance #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/KEPLFrBDkp

— Formula 1 (@F1) June 14, 2025