Helyi idő szerint 12.30-kor, továbbra is napos és enyhe időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 42 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Kanadai Nagydíj utolsó, harmadik szabadedzése a montreali Gilles Villeneuve pályán.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor senki nem ment ki azonnal, mindenki kivárt pár percig, a pilóták még a sisakokat vizsgálták, a fülhallgatókat nyalogatták a garázsban az első percekben.

Végül elsőként az Alpine újonca, Franco Colapinto ment ki, őt a pénteken balesetező hazai pilóta, az Aston Martin-os Lance Stroll követte. Az argentin lágyakon, a többiek a fehér jelölésű, kemény keverékű Pirelliken kezdtek.

We have a car on track and it's the home hero 👋#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ODDym3clDu — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Az első mért kört a Racing Bulls-os Liam Lawson futotta, de idejét nem sokkal később messze alulmúlta a valóban hajtó ferraris Charles Leclerc. A monacóinak illett is igyekeznie, hiszen az első edzés elején összetörte a vörös autót, a javítás miatt pedig nem is vett részt a második pénteki gyakorláson. Tíz perc elteltével Leclerc 1:15.004-gyel nyitott a piros jelölésű lágy Pirelliken.

A retrós, 200. F1-es hétvégéjüket ünneplő festéssel pályára lépő Haas angol újonca, Oliver Bearman nem sokkal később már négytizeddel jobb kört teljesített a közepes keveréken.

Utána előbb az Aston Martin-os Fernando Alonso, majd az akár az időmérőn is „értelmezhető” közepeseken befutó élversenyzők hoztak jó időket. Hamilton ezzel együtt majdnem 8 tizeddel volt lassabb csapattársánál.

Miután a 12 13 év után dobogós helyezést szerző sauberes Nico Hülkenberg az utolsó kanyar/sikán kijáratán megpördülve érintette az ún. bajnokok falát, bő 20 perc után a bajnoki éllovas Oscar Piastri is falazott, a törmelék miatt pedig előkerült a piros zászló, mindenki a bokszutcában várta a folytatást. Néhány perc után folytatódhatott is a körözés, a lámpa zöldre váltásakor 32 perc volt hátra a leintésig.

Now Hulkenberg's into the barriers at the final corner! Lots of debris on track and a red flag is unfurled #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/dNwpXSL2lK — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Ekkor már a többség a lágyakon próbálkozott, de az időmérős szimulációk alapján – a pénteki futásokkal összhangban – úgy tűnt, hogy az időmérőn a közepes (sárga) gumi működhet jobban – 35 perc után Verstappen is fél másodperccel volt lassabb a lágyakon.

A tavaly is győzelemre esélyes Russell a piros Pirelliken is mindenkinél gyorsabb tudott lenni ekkor, ami ígéretes volt a Mercedes számára a kvalifikáció előtt.

Bő 20 perc maradt, amikor az első F1-es futamgyőzelmét 2007-ben, Montrealban megszerző Lewis Hamilton állt az élre a közepes Pirelliken, miközben a Racing Bulls-os Isack Hadjar megforgott a 2-es kanyarban.

Yesterday it was Franco Colapinto… Today it's Isack Hadjar who's in a spin at Turn 2 😵‍💫#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JXWmyj3n3J — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Nem kellett sok idő hozzá, hogy Russell újra visszavegye az első helyet, az angol a lágyakon bő háromtizedet adott volt csapattársának, elsőként 1:12 alá szorítva a köridőt.

A hétszeres kanadai győztes Hamilton a lágyakon egytizedre közelítette meg Russellt a lágyakon, a mclarenes Lando Norris viszont meg is verte a mercedeses honfitársát, elvette az első pozíciót. Pár pillanattal később a haasos Oliver Bearman „megpuszilta” a bajnokok falát, de tovább tudott menni.

Now Bearman has hit the Turn 14 barriers 💥 Somehow the Haas driver has escaped major damage #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/bp0VmppTWG — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Verstappen a lágyakon 4 tizeddel lassabb volt Norrisnál, míg az éllovas Piastri továbbra is 7 tizeddel volt lassabb.

Az utolsó 10 percben – a pálya felgumizódása ellenére – már nem nagyon volt javulás, a komolyan vett időmérős felkészülés ellenére is inkább már a futamra gyűjtötték az adatokat a versenyzők, de pénteket tulajdonképpen egy az egyben ejtő Leclerc így is tudott gyorsulni, 78 ezredre közelítette meg Norrist pár perccel a leintés előtt.

Az edzés hagyományosan rajtrácsos startszimulációkkal zárult. A montreali hétvége első tétre menő szesönje, az időmérő magyar idő szerint 22 órakor kezdődik, vasárnap a Kanadai Nagydíj 20 órakor rajtol majd.