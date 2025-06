Helyi idő szerint 17 órakor, napos, enyhe időben – 19 Celsius-fokos levegő- és 41 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a Forma-1-es Kanadai Nagydíj versenyhétvégéje a második szabadedzéssel a montreali Gilles Villeneuve pályán.

A bokszutca-kijárat megnyitása után a pilóták nem siették el a kihajtást, elsőként a Red Bull-os Cunoda Juki és a ferraris Lewis Hamilton kezdett körözni. A williamses Alexander Albon – 2. az első edzésen – kivételével mindenki a közepes keveréken ment ki.

