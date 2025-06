Napos, meleg időben – 16 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a montreali 4,3 km-es Gilles Villeneuve pályán a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság 10. fordulóját jelentő Kanadai Nagydíj első szabadedzése.

🟢 Green light in the pit lane 🟢 The 2025 Canadian Grand Prix weekend is GOOO! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/xo0KSgp70Z — Formula 1 (@F1) June 13, 2025

A napfényes pályán visszatért a vitatott körülmények között megsérült hazai pilóta, az Aston Martin-os Lance Stroll.

A bokszutcai lámpák zöldre váltása után azonban nem ő, hanem a haasos Esteban Ocon gurult ki elsőként, igaz, pár percen belül mindenki más is követte a franciát.

A felgumizatlan, gyenge tapadású, igen poros aszfaltcsík rögtön gondot okozott, az Alpine argentin ifjonca, Franco Colapinto a lágy gumikon pörgette meg az autót a 2. kanyar kijáratán.

A francia csapat pilótáján kívül szinte mindenki más is a piros jelölésű Pirelliken kezdték a gyakorlást, 10 perc után a Red Bull-os Max Verstappen volt a leggyorsabb, akit a ferraris Charles Leclerc és a mercedeses George Russell követett, de az idők folyamatosan csökkentek, többek között a williamsesek is előrébb ugrottak.

Miközben már Leclerc állt az élen, Russell az első kerekek vibrációjára panaszkodott a rádión.

Néhány másodperccel később Leclerc hozta a „régi formáját”, a monacói falazott a 3-as kanyar levágásával-kiegyenesítésével. A bal első felfüggesztés eltört, a vörös autó a pályán maradt – előkerült a megszakítást jelentő piros zászló. Az SF-25-ös eltávolítása után 37 perc maradt a munka folytatására.

Russell ment ki elsőként, az angolt a McLaren-pilóták követték, továbbra is a lágyakon. Russell és Norris is küszködött a tapadással, Hamilton teljes, „előírásos” megpördülést hozott össze a hajtűben. Az addig mért körrel nem rendelkező bajnoki éllovas, Oscar Piastri második nekifutására is csak a 9., szűk egy másodperces hátrányt jelentő időt hozta, míg Verstappen az élre állt (1:13,863). Félidőnél már Russell volt a leggyorsabb a Mercedesszel.

A lágy gumis időmérős szimulációkat Verstappen zárta az élen, Albon és Sainz a Williamsszel a 2‒3. helyre ugrott előre.

Az utolsó 20 percre a versenyzők-csapatok a hosszabb, megtankolt etapokra álltak át, az idők már a lágyakon sem javultak érdemben.

A kockás zászló meglengetése után a mezőny szokásosan rajtszimulációkkal zárta a gyakorlást.

A montreali versenyhétvége pénteken magyar idő szerint 23 órakor a második edzéssel folytatódik, szombaton az utolsó gyakorlás 18.30-kor, az időmérő 22 órakor kezdődik majd. A Kanadai Nagydíj a tervek szerint vasárnap 20 órakor rajtol.