Napokkal a Forma-1-es Miami Nagydíj jelentették be, hogy a következő versenyeken Franco Colapinto váltja Jack Doohant, míg az ausztrál tartalékpilótaként dolgozik tovább az Alpine csapatánál.

Pillanatnyilag csak találgatni lehet annak kapcsán, hogy mennyi időre szól a csere, ahogyan arról is, hogy további versenyzők is felbukkanhatnak-e az idén. Flavio Briatore, az enstone-iak tanácsadója úgy fogalmazott a versenyzőcseréről, hogy a 2026-os szezonra akarják feltérképezni a lehetőségeiket. Ennek azonban ellentmond az Imolában tett kijelentése, miszerint nincs érvényben ultimátum az autóját egyébként az időmérő edzésen összetörő Colapintóval szemben.

Doohan igyekezett diplomatikusan kezelni a lefokozását, ugyanez azonban nem mondható el az édesapjáról, Mick Doohanről, aki a közösségi médiában azóta is hangoztatja a döntéssel kapcsolatos ellenérzéseit. „Kicsit kiábrándító, hogyan alakultak a dolgok” – mondta a spanyol DAZN kamerái előtt az ötszörös MotoGP-bajnok.

„Azt hiszem, papíron elég jól teljesített Jack. A szabadedzéseken és az időmérőkön is egészen jól ment. De mindegy is, ez a Forma-1, és úgy tűnik, ez most már egy ügyfélcsapat” – szúrt oda az Alpine-nak, miközben a védelmébe vette a fiát.

Az Alpine az idei évben még abszolút gyári csapatként van jelen, igaz, a szezon végén a Renault motorgyártóként is hátat fordít a bajnokságnak, így 2026-tól a csapat a Mercedes erőforrásait fogja használni, mint arról korábban a Vezess is beszámolt.