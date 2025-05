Néhány nappal a Forma-1-es Miami Nagydíj után jelentették be, hogy versenyzőt cserél az Alpine, így mindössze hat versenyhétvége után Franco Colapinto vette át Jack Doohan helyét – az enstone-i alakulatnál. Az argentinnak nem teljesen ismeretlen terep a királykategória, ugyanis tavaly a Williamsnél kapott hasonló módon lehetőséget beugróként – igaz, az Emilia-romagnai Nagydíj kvalifikációja aligha úgy sikerült, ahogy azt az újonc eltervezte.

Cunoda Juki után ugyanis Colapinto volt a másik versenyző, aki miatt előkerültek a piros zászlók. Már letelt a Q1, amikor a 21 esztendős versenyző az utolsó gyors körén a pálya elején, a Tamburellóban eldobta, majd a falnak csapva alaposan lezúzta az Alpine-t. Ugyan a saját lábán kászálódott ki a roncsból, elővigyázatosságból a pályakórházba szállították, ahol megállapították, hogy nem sérült meg.

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return 💔#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj