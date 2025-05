Cunoda Juki volt a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj időmérő edzésének egyik főszereplője, igaz, nem úgy, ahogy azt a Red Bullhoz az év elején előléptetett japán pilóta remélte, ugyanis az egyik piros zászlós megszakítás neki köszönhető.

Alig hat perc telt el az egyébként másfél órásra nyúlt kvalifikáció első felvonásából, amikor Cunoda a második szektor elején, a 6-os kanyar (Villeneuve) bejáratánál túl agresszívan támadta a kerékvetőt, aminek következtében azonnal elveszítette az uralmát az autója felett. Onnantól a 22-es rajtszámú Red Bull irányíthatatlanul és nagy tempóval szánkózott át a sóderágyon, majd nekicsapódott a gumifalnak. Akkora volt az ütközés ereje, hogy Cunoda autója a gumifal tetején még át is fordult a tengelye körül, aminek következtében az egyik pálya széli LED-panel is megrongálódott.

A baleset után Cunodát elővigyázatosságból a pályakórházba szállították, de nem esett komolyabb baja. „Szerencsére jól vagyok” – erősítette meg a 25 éves pilóta.

„Hullámvasútszerű a helyzet” – fogalmazott Cunoda a RaceFans hasábjain. „Néhány edzésen jól érzem magam, aztán jön néhány, amikor hirtelen nagyon visszaesek” – utalt arra a japán, hogy a harmadik edzésen több mint egy másodperccel volt lassabb csapattársánál, a négyszeres világbajnok Max Verstappennél, aki végül csak 34 ezredmásodperccel csúszott le a pole-pozícióról.

