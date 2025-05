Kissé felhős időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 40 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 hetedik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Imolában. A harmadik szabadedzésen a McLarenek voltak a legjobbak, de láttuk már idén többször is azt a forgatókönyvet, hogy az időmérőjüket elszúrták.

A Q1 nem is tudott igazán belendülni, amikor Cunoda Juki összehozta 2025 eddigi legnagyobb balesetét. A Red Bullt túlságosan rátette a japán a Villeneuve-sikán bejárati rázókövére, a tapadást vesztő jármű pedig akkora sebességgel csapódott a falba, hogy a levegőbe emelkedett és a hosszanti tengelye körül is megfordult. A pilóta épségben kiszállt a kocsiból, de azért jó, hogy rajta volt az autón a fejet védő glória.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

A hasznos időből hat perc ment el, azaz bő 12 perce maradt a többieknek a továbbjutás kiharcolására. A mezőnyt kissé megkavarta stratégiailag a piros zászló, így voltak, akik először használt gumikon futottak mért kört, majd a szakasz végére felpakolták autójukra az új gumit.

A Q1 végére rendeződhetett volna a papírformának megfelelően a mezőny, de alig akadtak páran, akik valóban javítottak körükön. Franco Colapinto ugyanis visszatérő időmérőjén csúnyán összetörte az Alpine-t: a Tamburello-sikánban a hétvégén már a két Racing Bulls is hibázott ugyanott, de az argentin nagyobb lendülettel ment el a falig.

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return 💔#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

A kiesőzónában azonban így is olyan nevek szerepeltek, akiken nem lepődünk meg különösebben: Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Kick Sauber), a két Haas és Cunoda.

Oliver Bearman körül ment a huzavona: a Haas versenyzője nagyjából egyszerre ért célba, mint amikor a piros zászlót elrendelték. Köre továbbjutást érő volt, de sokáig kérdéses volt, hogy ő vehet-e részt a Q2-ben, vagy az éppen a határon táncoló Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).

A Q2 végül majdnem akkor indult, mint amikor az időmérőnek eredetileg véget kellett volna érnie – Bortoletóval a mezőnyben. Mindez úgy történt, hogy elvileg elindult a vizsgálat, de eredményt nem közölt a Nemzetközi Automobil Szövetség, a Haas-szal sem.

A szakasz dinamikája érdekes volt: többen is voltak, akik második mért körükön nem tudtak (vagy nem eleget) javítani. A két Williams viszont csodát tett, Carlos Sainz elsőként jutott tovább a Q3-ba. Az Aston Martinok bevetettek egy gumitrükköt is: lágyak helyett közepeseken futottak, ami így a kör végére is kitartott.

Az idő leteltével az összes hazai hős búcsúzott: mindkét Ferrari és Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) is kiesett. Mellettük Bortoleto szállt még ki, na meg az autóját összetörő Colapinto.

A Q3-as első felfutások után a McLarenek előtt ismét volt valaki. Ezúttal Max Verstappen pörkölt oda a Red Bull-lal, a holland köre 49 ezreddel volt jobb Oscar Piastri próbálkozásánál. A másik McLarenben Lando Norris lemaradása 190 ezredmásodperc volt, és még George Russell (Mercedes) volt értelmezhető közelségben, 27 százados lemaradással.

A fináléra az Aston Martinok mellett Russellnél is előkerültek a közepes abroncsok, aki a kör végéig tartósabb gumikkal akart jobb rajtpozícióhoz jutni. Az élen Piastri javított a körén és ideiglenesen az élre ugrott, Norris nem javított. Verstappen pedig próbálkozott, javított is, de a vezetést nem vette vissza. Russell taktikája csak részben jött be: Verstappen mögé, de Norris elé, a harmadik helyre futott be.

A legjobbak között Fernando Alonso végzett ötödikként az Aston Martinnal, őt a honfitárs Sainz követte. A legjobb tíz további sorrendje: Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine).

A 2025-ös Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.