Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíjon. Az imolai pályán a mclarenes Lando Norris volt a leggyorsabb az időmérő előtti utolsó gyakorláson.

Az edzés menetrendje a megszokottaknak megfelelően alakult, leginkább csak azok vették birtokba a pályát hamar, akiknek ez indokolt volt. A körülményekre nem lehetett panasz, 22 Celsius-fokos levegő és 46 fokos aszfalt várt felhős időben a versenyzőkre.

Az első mért kört Lewis Hamilton futotta a Ferrarival szűk tíz perccel a bokszutca nyitása után. A brit mozgásba lendülését követően szép lassan egyre többen akcióba lendültek, de így is 25 percet kellett várni arra, hogy mindenki neve mellett legyen mért kör.

Mielőtt a mezőny a hajrára fordult, vegyesen dolgoztak a közepes és a lágy gumikon – az Aston Martin autóira még a kemények is felkerültek. Max Verstappen még féltáv előtt megfutotta a hétvége eddigi legjobb idejét a Red Bull-lal, de ez még messze volt a potenciális legjobb időktől, tekintve, hogy a holland autóján közepes gumik voltak.

Az igazi parádét az edzés végi időmérős szimulációk hozták, bár az újonnan bevetett C6-os keverék látszólag többeknél is hamar túlmelegedett. Ők így hiába voltak gyorsabbak a kör első felében, volt, hogy a második részben többet lassultak, mint a közepes Pirellikkel. Egy-két javítás azért így is befigyelt, Verstappen korábbi köre sem maradt etalon. A leggyorsabb Lando Norris lett a McLarennel, kerek egy tizedmásodperccel megelőzve a csapattárs Oscar Piastrit.

Verstappen a lágy abroncsokkal nem is tudott javítani, közepes gumis korábbi köre a harmadik helyre volt elég, szűk kéttizedes hátránnyal. Mögötte a hétvége korábbi részében szenvedő, az időmérő előtt azonban magára találó Andrea Kimi Antonelli végzett, de a Mercedes-pilóta hátránya már fél másodperc volt. Körülötte szoros volt a mezőny, mert Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Williams) és Isack Hadjar is bő egytizeden belül végzett hozzá képest.

Maga a gyakorlás egyébként különösebb fennakadások nélkül lement. Liam Lawsonnak volt egy megforgása épp ott, ahol tegnap Racing Bulls-os csapattársának is, ám a fallal való találkozást megúszta az új-zélandi.

