2026-tól új korszak jön a Forma-1-ben, a szabályváltozásokra pedig mindenki szeretne a legjobb pozícióba kerülni, hiszen évekig meghatározhatják az alapok, kik küzdhetnek a mezőny elején, illetve a végén. Ennek megfelelően a fejlesztési versenyben is megvannak az eltérések, a Williams például már bevallottan letett idei versenygépének fejlesztéséről.

A McLaren helyzete különleges abból a szempontból, hogy autójuk kiemelkedik a mezőnyből, ráadásul mindkét versenyzőjük szorgosan gyűjtögeti a pontokat. Ennek megfelelően előnyük is már most hatalmas az üldözőkkel szemben. Joggal merül fel a kérdés, hogy mikor fordulnak ők is teljes erőbedobással a 2026-os autó felé.

Andrea Stella csapatfőnök szerint egyelőre nincs napirenden ez a váltás. „Ahogy korábban is mondtam, semmit sem veszünk magától értetődőnek. Javítanunk kell az autón, különösen bizonyos körülmények között. Ezt tervezzük is néhány fejlesztés bevetésével” – fogalmazott az olasz szakember.

„Ezzel együtt rengeteg a teendő a 2026-os szabályok kapcsán, január másodika óta gyakorlatilag a 2026-os autón is dolgozunk. Jelen pillanatban próbáljuk az erőforrásainkat a leglogikusabban és leghatékonyabban használni. Egy ponton teljesen 2026-ra koncentrálunk majd, de figyelünk még az idei autóra, még ha jól is állunk a bajnokságokban” – tette hozzá Stella.